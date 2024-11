Il y a quelques années, Google lançait Chrome OS, un système basé sur son navigateur qui s'installait au coeur de PC portables spécifiques avec pour intérêt de proposer un stockage décentralisé des données, et donc d'éviter les pertes de fichiers lors de panne, de vol ou de perte du matériel...

En parallèle, Google continue également de proposer Android, un OS initialement prévu pour les smartphones et qui a encore du mal à véritablement s'adapter aux grands écrans, ce qui fait que le marché des tablettes sous Android peine énormément face à Apple et à son iPad.

Pour reprendre la main, il se murmure que Google envisagerait de faire fusionner Chrome OS et Android pour ne proposer plus qu'un seul OS qui serait à l'aise sur smartphone comme sur tablette ainsi que sur PC. Ce nouvel OS piocherait dans le meilleur des deux OS actuels pour se montrer polyvalent en offrant de la souplesse sur smartphone et de la productivité sur tablette et PC.

Google disposerait ainsi d'un nouvel OS plus performant et productif, qui pourrait même venir concurrencer Windows... Lors de cette fusion, ChromeOS disparaitrait complètement, Google préférant conserver le nom d'Android historiquement plus fort et parlant auprès des utilisateurs.

On ne sait pas encore comment cette fusion prendra forme. Il se pourrait qu'Android reste tel qu'on le connait actuellement et nécessite une application Chrome qui viendrait étendre les modules de prise en charge. Il se pourrait également que les éléments de Chrome soient directement intégrés sous Android et proposés au fil d'un mode "Dex" comme chez Samsung.

Google n'abandonnerait toutefois pas les Chromebooks, mais proposerait une mise à jour pour profiter du nouvel OS...

D'ailleurs la fusion entre Chrome OS et Android a déjà commencé depuis le début de cette année, dans les locaux de Google puisque les équipes d'Android, Pixel et Chrome OS avaient déjà fusionné en avril pour travailler de concert au sein d'une nouvelle division sobrement baptisée "Plateformes et appareils".