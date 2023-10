L'ordinateur portable Chromebook avec ChromeOS bénéficie d'une nouvelle catégorie Chromebook Plus. Une certification pour accompagner des Chromebooks aux performances rehaussées et avec des fonctionnalités d'IA largement mises en avant.

Le minimum requis pour la configuration matérielle s'articule autour d'un processeur Intel Core i3 12e génération ou AMD Ryzen 3 7000, 8 Go de RAM (à double canal), 128 Go de stockage, une webcam 1080p avec réduction du bruit temporel. L'affichage doit être en FHD IPS ou plus.

Il n'est pas fait mention d'un prérequis en matière connectivité ou encore d'autonomie de batterie, même si cette dernière doit normalement se situer aux alentours de 10 heures pour un Chromebook estampillé Plus ou pas.

De l'IA générative pour 2024

La partie logicielle comprend d'inévitables outils d'IA, et y compris avec un traitement en local. La gomme magique (Magic Eraser) intégrée dans l'application Google Photos, en plus de fonctionnalités comme l'effet HDR et la possibilité d'ajouter du flou d'arrière-plan sur des clichés. Il est aussi fait appel à l'IA pour la vidéo.

En 2024, le renfort de l'IA générative sera déployé et exploité pour la personnalisation des appels vidéo avec des arrière-plans, pour créer un fond d'écran sur Chromebook Plus ou pour générer du texte. Globalement, de nouvelles capacités d'IA seront ajoutées dans le menu des paramètres de ChromeOS.

Le Chromebook Plus prend en charge File Sync pour la synchronisation des fichiers et garantit que tous les fichiers Google Drive demeurent toujours accessibles, en ligne et hors ligne. Ils sont téléchargés automatiquement, d'où l'intérêt des 128 Go de stockage minimum.

Nouveaux et anciens Chromebooks

Acer, Asus, HP et Lenovo font des annonces pour la sortie à partir du 9 octobre de nouveaux appareils estampillés Chromebook Plus.

Pour autant, une liste de Chromebooks éligibles à une mise à jour du système d'exploitation, afin de profiter des fonctionnalités améliorées propres au Chromebook Plus, est disponible sur cette page.

Le mois dernier, Google a indiqué que sa politique de mises à jour automatiques va passer à une période de 10 ans pour la plateforme Chromebook. La mesure prendra effet en 2024.