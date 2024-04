En version 4K, le Chromecast avec Google TV a été introduit en 2020 et il est commercialisé au prix conseillé de 69,99 €. En 2022, Google a sorti une version HD du Chromecast avec Google TV qui est au prix de 39,99 €.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs insistantes - et indices - prêtent à Google l'intention d'introduire un nouveau Chromecast avec Google TV. 9to5Google persiste et signe, tout en apportant un autre élément. Il prendra la suite du Chromecast 4K de 2020.

Selon 9to5Google, le lancement est proche et il se fera avec une nouvelle télécommande vocale. Son existence avait été dévoilée l'année dernière dans une version bêta d'Android TV 14. Elle dispose notamment d'un bouton marqué d'une étoile permettant l'ajout de paramètres de personnalisation (raccourcis). Les boutons pour le contrôle du volume ont été déplacés sur l'avant de la télécommande.

Une puce Amlogic S905X5 ?

Dans sa version 4K d'origine, la passerelle multimédia de Google est équipée d'une puce Amlogic S905X3 (4 x ARM Cortex-A55 à 1,9 GHz) et GPU Mali-G31 MP2. Une association est faite avec seulement 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

La mise à niveau de la configuration pourrait se tourner vers une puce Amlogic S905X5 (non documentée par Amlogic) gravée en 6 nm et non plus 12 nm. La prise en charge du codec vidéo AV1 qu'affectionne YouTube serait de la partie. La capacité de stockage devrait être logiquement revue à la hausse pour autoriser davantage d'applications.

Un enjeu pour Google devrait être de conserver le même prix que l'actuel Chromecast avec Google TV en version 4K. C'est peut-être une limite à un gros gain pour les performances.