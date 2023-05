Lancé outre-Atlantique à l'été 2013 et disponible en France au premier trimestre 2014, le Chromecast de première génération a bénéficié d'une mise à jour firmware 1.36.159268 en novembre dernier. Il s'avère que c'est l'ultime mise à jour pour le Chromecast original.

" Le support des Chromecast (1re génération) a pris fin, ce qui signifie que ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles ou de sécurité, et Google ne fournit plus aucune assistance technique pour ces appareils ", peut-on lire sur la page d'aide Chromecast.

Google ajoute que… les utilisateurs peuvent constater une dégradation des performances. Une phrase qui n'augure rien de bon pour les utilisateurs ayant encore recours à cette clé HDMI pour diffuser facilement et contrôler des contenus depuis le smartphone vers le téléviseur, et en s'appuyant sur des applications compatibles.

Plus au goût du jour

Repérée par 9to5Google, l'annonce de Google était jusqu'à présent passée sous les radars. Elle remonterait à fin avril dernier. Le petit appareil de première génération avait connu une belle popularité.

Par la suite, Google a proposé un Chromecast de deuxième et troisième génération, ainsi qu'un modèle Ultra entre-temps, tout en s'essayant brièvement à un Chromecast Audio. Désormais, le socle ChromeOS a été laissé de côté et c'est le Chromecast avec Google TV qui fait office de passerelle multimédia et boîtier TV autonome.

A priori, le Chromecast de première génération devrait encore être opérationnel pendant un certain temps, mais l'obsolescence l'attend à mesure que tout l'écosystème qui gravite autour se mettra à jour… sans lui.