L'année dernière, Google a surpris en intégrant à son catalogue de produits un Chromecast avec Google TV dans une version HD. L'idée était principalement de baisser le prix d'entrée de ce dongle HDMI avec interface Google TV, ce qui a impliqué quelques sacrifices, dont la 4K HDR par rapport à la première itération du Chromecast avec Google TV de 2020.

Hormis un peu moins de mémoire vive pour le modèle de 2022, le format, la connectivité et le stockage sont les mêmes entre le Chromecast avec Google TV en version HD à 39,99 € et le Chromecast avec Google TV en version 4K à 69,99 €. Des prix hors soldes et promotions.

Un nouveau modèle YTC

Selon 9to5Google, un nouveau Chromecast avec Google TV est en préparation. Une information officieuse qui se base sur des éléments récupérés de la dernière mise à jour en préversion de l'application Google Home.

Dans le code, il est fait mention d'un modèle YTC pour le prochain Chromecast avec Google TV, quand les précédents modèles sont identifiés en tant que YTV (Chromecast avec Google TV en version 4K) et YTB (Chromecast avec Google TV en version HD).

Pour 9to5Google, le modèle YTC profiterait de caractéristiques techniques revues à la hausse et tablerait sur un modèle plus haut de gamme. Pour autant, il n'y a aucune certitude à ce niveau et pas d'indices particuliers.

Bientôt pour l'installation de davantage d'applications ?

Évidemment, le minimum à attendre serait une capacité de stockage plus importante que les 8 Go actuels avec les deux modèles proposés. Cela reste une gêne pour l'installatin d'un certain nombre d'applications. D'autant que l'offre en la matière ne manque pas.

Ce souci pour du stockage a été pris en compte par Google, mais dans le cadre d'artifices logiciels pour Google TV. Notamment, la possibilité dans les paramètres de libérer du stockage en vidant le cache de l'appareil et en désinstallant des applications inutiles. Un processus automatisé en arrière-plan entre également en jeu.

Au regard du calendrier des sorties précédentes, c'est à l'automne 2023 qu'un nouveau Chromecast avec Google TV est le plus susceptible d'être lancé.