Depuis quelques heures, des appareils Chromecast de Google sont devenus inutilisables et affichent un message d'erreur pour signaler un appareil non fiable qui n'a pas pu être vérifié. Le message laisse entendre un firmware obsolète. Il apparaît dans des applications lors d'une tentative de procéder à une diffusion de flux.

Le problème touche les Chromecast de 2e génération et Chromecast Audio. Par contre, le Chromecast Ultra et le Chromecast de 3e génération semblent épargnés. En rappelant que pour le Chromecast original de 1re génération, le support a pris fin en 2023, ce qui n'empêche toutefois pas son fonctionnement pour le moment.

Forcément, il y a une inquiétude d'une dépréciation accélérée pour les anciens appareils Chromecast. Néanmoins, 9to5Google (image ci-dessous) souligne que Google n'a fait aucune annonce de dépréciation pour le Chromecast de 2e génération et le Chromecast Audio introduits en 2015.

Google est sur le coup

La piste du bug est privilégiée et dans l'attente d'un correctif côté serveur. Sur Reddit et Google Nest Community, les signalements de soucis rencontrés s'accumulent sans qu'aucune solution tentée ne donne satisfaction.

D'après un message officiel attribué à Google, le problème affectant les appareils Chromecast de 2e génération et Chromecast Audio est en cours de traitement. « Nous travaillons sur un correctif. […] Nous vous remercions pour votre patience. »

Il est demandé de ne pas réinitialiser l'appareil. « Si vous avez déjà réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine, nous vous fournirons des instructions pour configurer à nouveau votre appareil dès que possible. »

Pas la faute du firmware

À noter que les versions du micrologiciel sont 1.56.275994 pour le Chromecast de 2e génération et 1.56.281627 pour le Chromecast Audio. Des moutures 1.56.x que l'on retrouve sur les autres appareils Chromecast plus récents. Les Chromecast avec Google TV et Google TV Streamer sont des appareils différents.

En lançant le Google TV Streamer l'été dernier, Google a assuré qu'il n'y avait aucun changement dans sa politique de support pour les appareils Chromecast existants, et que les mises à jour logicielles et de securité se poursuivent pour les appareils les plus récents.