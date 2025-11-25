Lire sur mobile

Dans un marché de plus en plus axé sur l'intersection du design industriel et de l'innovation technologique, les montres mécaniques regagnent en importance, désormais avec une approche moderne et disruptive. CIGA Design est l'une des marques menant cette transformation, en se concentrant sur des pièces qui combinent ingénierie de précision et esthétique audacieuse.