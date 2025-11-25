Découvrez la série X de CIGA Design
À l'intersection de l'ingénierie de précision, de l'art contemporain et du design fonctionnel, émerge la CIGA Design Gorilla. Une pièce qui transcende le concept de montre pour devenir une véritable déclaration d'identité. La montre a été créée par la marque CIGA Design, lauréate du prix GPHG, connue pour défier les conventions dans le monde de l'horlogerie. La Gorilla représente la robustesse, l'innovation et le caractère.
Un design qui ne passe pas inaperçu
Inspirée par la force brute et l'élégance d'un gorille, la Gorilla est une montre qui combine puissance et sophistication. Le boîtier anguleux, robuste et ergonomique lui confère un aspect industriel et contemporain sans compromettre le confort au poignet. Le cadran ouvert permet d'apercevoir le mouvement mécanique en action, un choix esthétique qui renforce l'ADN technique de la marque et encourage une appréciation plus consciente du temps.
Disponible dans une variété de combinaisons de couleurs et de finitions, la Gorilla s'adapte aux looks plus audacieux comme aux plus sobres. Sa présence est toujours remarquée, non pas par son éclat ostentatoire, mais par la confiance tranquille qu'elle transmet à celui qui la porte.
Excellents matériaux et construction
La construction en titane de qualité aérospatiale rend la montre à la fois légère et durable, idéale pour un port prolongé sans inconfort. Ce matériau offre non seulement une plus grande durabilité et résistance à la corrosion, mais il améliore également le caractère technique du modèle.
Le cadran est protégé par un verre saphir avec un revêtement antireflet, assurant une résistance aux rayures et une excellente visibilité dans toutes les conditions de lumière. Le bracelet en silicone de haute qualité assure souplesse et confort, complétant l'apparence technique de la montre.
Mouvement mécanique et performance
Au cœur de la Gorilla se trouve un mouvement automatique de précision, visible à travers le cadran squelette. Alimenté par le mouvement naturel du poignet, ce mécanisme dispense de batteries ou de chargeurs externes, servant d'ode à l'horlogerie traditionnelle, mais avec une approche visuelle futuriste.
Avec une réserve de marche de 40 heures, la montre continue de fonctionner même lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un jour ou deux. La résistance à l'eau jusqu'à 3 ATM assure une protection contre les éclaboussures et l'utilisation quotidienne, bien qu'elle ne soit pas adaptée à la plongée ou à la natation.
Elle a un taux d'échantillonnage de 28800/heure et une erreur de -1ti+/-30s/jour.
Prix et disponibilité
La CIGA Design Gorilla a été largement saluée par les critiques et les passionnés d'horlogerie, non seulement pour son design audacieux, mais aussi pour sa qualité de construction et son souci du détail. Maintenant, pour une durée limitée, elle peut être achetée avec une réduction de 65 %, ce qui en fait une proposition encore plus attrayante pour ceux qui recherchent une montre mécanique avec de la présence et une histoire.
Initialement au prix de 379,00 $ (328 €), la CIGA Design Gorilla est maintenant disponible pour seulement 132,65 $ (115 €) avec la livraison gratuite. Pour profiter de la promotion, utilisez simplement le code de réduction SaleNow lors du paiement sur le site officiel.
Vous trouverez également d'autres modèles en promotion, toujours sur le site officiel de la marque :
CIGA Design Série X - Machina - montre mécanique
"La montre du futur - Entrez dans le monde de la mécanique avec la nouvelle CIGA Design Série X - Machina", tel est le slogan avec lequel le nouveau modèle est présenté. Une montre avec un design, une qualité et un prix attractif qui impressionnera votre bien-aimée.
Caractéristiques distinctives de cette montre :
- Le corps est fabriqué en céramique de haute technologie à une température de 1800 °C. Ce matériau devient extrêmement résistant aux rayures et maintient une surface impeccable.
- Le mouvement est révélé dans un cadran de style squelette. Le mouvement distinctif en forme de X du CD-01 est visible, combiné à une structure antichoc basée sur la géométrie, assurant stabilité et élégance.
- Verre saphir, extrêmement clair et résistant à la corrosion et aux rayures (dureté Mohs : 9).
- Le stockage d'énergie entièrement automatique avec remontage double face assure une alimentation en énergie ininterrompue et à long terme. Aucune pile n'est requise.
- La technologie de finition métallique de haute technologie laisse une texture métallique unique qui réfracte la lumière à un angle fixe. Les éclairs de lumière involontaires deviennent un point focal visuel.
- Matériau Swiss Super-LumiNova pour une visibilité à long terme. La nuit, les aiguilles brillent dans le noir.
- Bracelet en silicone, respirant et perméable à l'air, pour un port confortable au quotidien.
- Résistant à l'eau jusqu'à 3 ATM.
- Trois couleurs à la mode – blanc, rose, violet – vous permettent de choisir un style adapté à la fois au quotidien et aux occasions spéciales. Note : en raison de la forte demande, seul le modèle blanc est actuellement disponible
Cette montre ne fonctionne pas seulement comme un garde-temps, mais devient également une pièce de design qui parle de personnalité, d'innovation et de style.Si vous recherchez une montre qui combine la magie de la mécanique avec une esthétique moderne, la Machina pourrait être un excellent choix.
Vous trouverez la montre mécanique CIGA Design Série X - Machina à seulement 119,70 $ (104 €) avec le code Sale65 au lieu de 399 $ (346 €) avec la livraison gratuite.
CIGA Design - Sparkle - montre à quartz
L'horloger chinois CIGA Design présente la collection Sparkle pour femmes, une série de montres élégantes et accrocheuses qui conviennent à la fois au quotidien et aux occasions spéciales.
Voici ce qui distingue ces montres :
- Design expressif : les modèles de la collection présentent des lunettes serties de gemmes – par exemple, un cadre à gemmes classique ou des accents "arc-en-ciel".
- Un choix féminin mais sophistiqué : montres conçues spécifiquement pour les femmes, pour celles qui veulent une montre comme accent de style, pas seulement comme un appareil indiquant l'heure.
- Matériaux et détails de haute qualité : la collection présente des cadrans en nacre, des accents contrôlés par le jeu de la lumière – lorsque la pierre et la lumière se combinent, leur éclat devient un atout visuel.
- Polyvalence : les modèles sont proposés avec divers bracelets, à la fois de style maillons métalliques C-Link et des bracelets en cuir, de sorte que la montre est facile à assortir à la fois aux tenues de tous les jours et aux tenues de fête.
- Fiabilité pratique : bien que l'accent principal soit mis sur l'esthétique, les montres ont également des fonctions de base - mouvement à quartz, boîtier en acier inoxydable 316, 3 ATM - ce qui signifie que la montre est non seulement une beauté, mais aussi un accessoire portable.
"Every woman is a universe in her own right, her inner light reflecting diverse roles and a rich world." Sparkle est né de cette inspiration – peu importe la rapidité du temps, seule la force intérieure peut vraiment éclairer la scène de la vie. C'est une ode au courage et à la beauté des femmes, célébrant les aspects de la vie : confiance en soi et détermination au travail, élégance et charme lors d'un rendez-vous, grâce et aisance dans les moments de loisir."Sparkle is always by your side, showcasing your strength and unique beauty."
Vous trouverez la montre à quartz CIGA Design - Sparkle à seulement 89,70 $ (78 €) avec le code Spark70 au lieu de 299 $ (259 €) avec la livraison gratuite.
CIGA Design - Aglaia - montre à quartz
L'horloger chinois CIGA Design présente le modèle Aglaia pour femmes. Cette montre combine la forme artistique avec la praticité quotidienne.
Voici ce qui la distingue :
- Corps élégant : Aglaia présente une subtile forme carrée avec des lignes arrondies, un design à la fois moderne et sophistiqué.
- Matériaux de haute qualité : la montre utilise un boîtier en acier inoxydable 316L, un matériau connu pour sa résistance et sa durabilité.
- Cadran subtil : les modèles présentent des cadrans de différentes couleurs (par exemple rose, orange, vert), ce qui donne à la montre une aura d' "art artificiel" - comme si ce n'était pas seulement un outil indiquant l'heure, mais un accent de style.
- Adaptation confortable à la vie quotidienne : design léger, corps mince et bracelet simple de style maillons métalliques vous permettent de porter cette montre à la fois au quotidien et lors d'occasions spéciales.
- Mécanique fiable : le mouvement à quartz d'Aglaia assure commodité, et un chronométrage précis sans remontage régulier.
- Résistant à l'eau jusqu'à 3 ATM.
Lorsque la radieuse déesse grecque Aglaia rencontre l'âme d'une femme moderne, le temps prend un nouveau sens. Quatre pierres précieuses rares, des cadeaux de la terre, sont magistralement conçues pour incarner la force et la grâce à multiples facettes de la féminité. La malachite incarne la sagesse, l'opale éveille l'imagination avec ses nuances changeantes, l'œil de tigre protège la tendresse avecson courage, et la nacre adoucit les limites de la vie avec son éclat doux. Aglaia symbolise la sagesse, la créativité, le courage et l'élégance – un hommage à l'éclat intérieur d'une femme. Ce que vous portez est plus qu'un temps - c'est un art, la façon dont vous choisissez de briller.Le temps peut s'estomper, mais la brillance est éternelle. Aglaia, pour les femmes qui définissent leur éclat.
Vous trouverez la montre à quartz CIGA Design - Aglaia à seulement 56,70 $ (49 €) avec le code Agla70 au lieu de 189 $ (164 €) avec la livraison gratuite.
Si vous cherchez un cadeau qui parle de style, de qualité et de caractère, c'est le moment idéal. Les collections Gorilla, Machina, Sparkle et Aglaia sont disponibles en quantités limitées, et leur popularité ne cesse de croître dans le monde entier.
Certains rêves se portent à votre poignet. Ils s'appellent CIGA Design.