Samsung présente, depuis 2018 sa technologie Onyx qui mise sur des écrans de très grande taille pour remplacer les toiles des salles de cinéma.

L'idée est de remplacer les projecteurs par des écrans LED titanesques, mais Samsung n'est pas le seul sur le segment...

La marque chinoise Unilumin vient ainsi de dévoiler un écran LED géant d'une taille de 20 mètres de large sur 11 mètres de haut. L'écran a été installé dans une salle pour la diffusion du film "The Royal Cat" à Nanjing Deji.

L'avantage des écrans sur les vidéoprojecteurs est tout d'abord la qualité d'image, le contraste, la luminosité, le rendu des couleurs, ainsi que la fluidité. Mais ils permettent également de limiter la taille des salles, tout en se détachant de la nécessité d'une cabine de projection.

Les écrans de ce type permettent plus de flexibilité au niveau des salles en termes de places : pas besoin d'une profondeur minimale pour bénéficier de l'affichage plein format, et à contrario, l'espace gagné sur la cabine de projection permet d'installer des places supplémentaires.

Si les écrans de ce type ne sont pas majoritairement adoptés par les salles obscures, c'est avant tout le prix qui est avancé, mais pas que.

La gestion du son est également problématique : dans une salle traditionnelle, le son est diffusé depuis l'arrière de la toile de projection pour proposer un spectre clair, équilibré et des effets d'immersion.

La proposition d'Unilumin compense cela par l'intégration de mini ouvertures, invisibles pour les spectateurs, mais suffisants à permettre au son de passer à travers l'écran.

Alors que le cinéma est en perte de vitesse un peu partout à travers le monde, ce type d'écrans pourrait être une solution permettant de relancer l'intérêt du public pour le grand écran... Néanmoins, les couts restent élevés, et impliquent des travaux importants, dont les frais pourraient se répercuter sur le ticket d'entrée, et dissuader un peu plus les spectateurs.