La fonctionnalité est prévue pour les smartphones Pixel ainsi que les Galaxy S24 de Samsung, baptisée "Circle to search", elle propose d'utiliser des images pour réaliser des recherches liées à son propre moteur ainsi qu'à son outil shopping.

Concrètement pour l'utilisateur, il s'agira d'entourer la zone d'une image représentant un objet pour lequel on souhaite réaliser une recherche en ligne. Plus besoin de taper sur le moteur de recherche ou de détourer la photo, l'IA s'occupe de tout.

L'option sera compatible avec les photos, mais aussi les vidéos, elle permettra de réaliser des recherches précises sans avoir à quitter l'application en cours.

La fonctionnalité sera déployée à compter du 31 janvier prochain sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que sur les Galaxy S24 de Samsung et déclinaisons Plus et Ultra.

L'option est également liée à une seconde fonctionnalité baptisée Multisearch qui permet de réaliser de la recherche simultanée de texte et d'images . On pourra ainsi entourer un objet dans une image et y ajouter une question textuelle du type "quelle est cette race de chien ?" et Google proposera une réponse adaptée.