Google ne perd pas de temps et cherche à mettre en avant un peu plus ses fonctionnalités exploitant l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs.

C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, on voyait notamment arriver une nouvelle fonctionnalité sur les derniers smartphones Pixel et certains appareils de Samsung. Une fonction très intéressante baptisée Circle to Search qui propose comme son nom l'indique, d'entourer simplement du doigt une zone de son écran pour réaliser des recherches en ligne via le moteur de Google.

La fonction Entourez pour chercher fonctionne avec toutes les applications lancées sur smartphone et permet d'entourer un élément pour réaliser des recherches... Et désormais, le module est également compatible avec Google traduction pour traduire instantanément du texte au sein d'une application qui ne serait pas traduite dans une langue connue de l'utilisateur.

L'option Circle to Search permet de limiter les manipulations et évite ainsi d'avoir à lancer Chrome pour accéder à Google Traduction. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer la fonctionnalité puis d'entourer la zone à traduire.

Notons que cette option est déployée progressivement et que tous les utilisateurs peuvent ne pas avoir encore accès à la traduction via Circle to search.