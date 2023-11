Cities Skylines 2 est un énième jeu à ajouter à la trop longue liste des titres sortis prématurément dans une version loin d'être finalisé.

Particulièrement attendu au tournant après plusieurs années de développement et un premier opus très apprécié des joueurs, on espérait du titre qu'il nous fasse plonger dans un univers next gen avec des villes de millions d'habitants, des gratte-ciel à n'en plus finir et des cartes gigantesques...

Sur le papier, le contrat est rempli, mais les conditions dans lesquelles tout cela se fait sont loin de faire des heureux... Car il faut composer avec une foule de bugs et problèmes.

Un jeu plombé par un manque flagrant d'optimisation

Globalement, le jeu met à genoux toutes les configurations disponibles sur Terre : que l'on soit équipé d'un CPU ultra haut de gamme, d'une RTX 4090 et de 128 Go de DDR6 n'y fait rien : les animations sont saccadées, il devient difficile de visualiser les villes atteignant une taille modeste, et cerise sur le gâteau : tout cela n'est même pas justifié par les graphismes qui restent peu flatteurs...

Le jeu souffre d'un manque cruel d'optimisation et on se demande même, compte tenu de la situation, comment les développeurs ont pu accepter de sortir le titre dans cet état... Face aux critiques professionnelles et des joueurs, Colossal Order a pris une décision radicale.

Ainsi, le studio s'est engagé à ne pas proposer de DLC tant que les problèmes initiaux du jeu ne seront pas corrigés. Il y va de la réputation du studio comme de la franchise. Et même si le mal est déjà fait, le titre espère se racheter une conduite auprès d'une communauté qui se veut fidèle à travers les années.

Alors certes, Colossal Order et Paradox interactive avaient annoncé, bien avant le lancement du jeu, qu'il faudrait composer avec quelques problèmes au niveau des performances, mais il aurait sans doute été plus judicieux de reporter la sortie du titre en continuant à plancher sur les optimisations.

Un récent patch publié sur le titre a apporté quelques correctifs, mais également supprimé une publicité très controversée diffusée au sein du jeu. Le groupe a également publié une liste des points à travailler sur le jeu, qu'il s'agisse de l'optimisation, mais aussi des systèmes propre à la gestion urbaine.