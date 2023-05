Voilà qui devrait largement accélérer l'adoption de CityMapper, le service de planification de voyages : le service vient d'annoncer que ses offres jusqu'ici payantes Club et Club+ sont désormais intégrés a l'application et ce, gratuitement et sans limite de temps.

Rappelons que les offres Club et Club +, respectivement facturées 29,99 et 99,99€ par an permettaient d'accéder à des fonctionnalités exclusives. Ces fonctionnalités sont donc accessibles sans aucun abonnement d'aucune sorte désormais, faisant de CityMapper l'une des applications gratuites les plus complètes pour les voyageurs.

Pour l'occasion, CityMapper dresse une liste des fonctionnalités avancées disponibles avec la possibilité de combiner plusieurs modes de déplacement (à pied, métro, trottinette électrique). Le mode "marcher moins " est également disponible pour limiter la marche en extérieur en cas d'intempéries, un mode "Simple" vise à limiter les changements de transports, il est possible de suivre son trajet depuis l'écran de verrouillage du smartphone, de profiter d'instructions vocales, la fonction "Trajets en plus".

Comme pour nombre d'applications gratuites, c'est la diffusion de publicité qui finance le service. Heureusement, il sera toujours possible de profiter d'un service sans publicité via un mini abonnement de 1,49€ par mois. Enfin, les anciens clients Club profiteront de trois mois de service sans publicité.