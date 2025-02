Civilization 7 était pour le moins attendu par les fans de la franchise, et la déception était à la hauteur de l'attente. Malheureusement, si le studio Firaxis a réussi à mettre en avant son titre avant sa sortie, tout ne se passe pas comme prévu une fois le titre disponible.

Le démarrage du titre s'avère très compliqué puisque pour beaucoup de joueurs, Civilization 7 ne remplit pas encore les promesses. En clair le jeu manque largement de polissage et il faudra attendre plusieurs mois et un grand renfort de mises à jour pour obtenir le joyau promit par le studio.

Résultat, sur Steam, le titre s'offre une note de 47% de critiques positives seulement. Outre le manque de contenu et l'impression de faire face à un jeu non terminé, l'interface utilisateur pose largement problème.

Les critiques se multiplient à l'encontre du titre à l'encontre de problèmes d'ergonomie comme la taille des icônes qui camouflent des informations importantes. Il ressort que l'interface a plus ou moins été sacrifiée pour s'adapter aux joueurs sur console, alors que Civilization 6 avait justement brillé sur ce point.

Firaxis a déjà réagi sur son site, reconnaissant les problèmes évoqués avec la promesse de correctifs rapides. Une mise à jour majeure est programmée en mars, avec du contenu et des améliorations de qualité de vie pour les joueurs.

Take Two, l'éditeur, a assuré de son soutien à Firaxis et rappelle que Civilization 6 avait également été critiqué à sa sortie, avant d'être plébiscité par les joueurs.