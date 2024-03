Ce mois de février 2024 est particulièrement intéressant sur le marché du smartphone puisqu'il a signé l'arrivée de la nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 3 au sein des premiers terminaux de certains constructeurs.

L'occasion donc de voir le classement des terminaux les plus puissants quelque peu chamboulé, mais aussi de constater que Samsung ne s'impose pas en position de leader, notamment du fait que son Galaxy S24 se limite à 12 Go de RAM, là où d'autres constructeurs font de 16 Go la nouvelle norme.

Voici donc le classement des 10 smartphones les plus performants sous AnTuTu pour le mois de février :

Red Magic Pro Snapdragon 8 Gen 3 16 Go + 512 Go : 2 094 323 points

iQOO 12 Snapdragon 8 Gen 3 16 Go + 512 Go : 2 027 324 points

OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3 12 Go + 256 Go : 1 916 019 points

Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 30C 12 Go + 1024 Go : 1 834 040 points

Galaxy S24+ Exynos 2400 12 Go + 512 Go : 1 706 838 points

Galaxy S24 Exynos 2400 8 Go + 256 Go : 1 577 124 points

Xiaomi 13 Snapdragon 8 Gen 2 8 Go + 256 Go : 1 523 953 points

Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 Gen20C 12 Go + 512 Go : 1 507 206 points

Galaxy S23+ Snapdragon 8 Gen 2 OC 8 Go + 256 Go : 1 493 262 points

Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 20C 8 Go + 256 Go : 1 448 176 points

Ces scores sont le résultat d'un des benchmarks les plus poussés du marché qui tente de se rapprocher au plus juste d'un usage standard des appareils.

Néanmoins, il ne s'agit que de mesurer les performances et pas forcément l'expérience utilisateur ni l'ergonomie ou les fonctionnalités. Par ailleurs, les optimisations logicielles ne sont pas prises en compte.