Anthropic annonce l'arrivée d'une mémoire pour son agent conversationnel Claude. Le chatbot IA pourra ainsi se souvenir des échanges passés. Une lacune notamment comblée par rapport à ChatGPT d'OpenAI.

Une mémoire à la demande

Il ne s'agit pas d'une mémoire persistante qui analyse en continu les discussions. La grande différence avec l'approche d'OpenAI, c'est que Claude ne fouille dans l'historique que lorsque l'utilisateur lui demande explicitement et il n'y a pas de construction d'un profil.

« Lorsque vous faites référence à des conversations passées ou que vous avez besoin du contexte de discussions précédentes, Claude peut rechercher dans votre historique de discussions pour trouver les informations pertinentes », écrit Anthropic.

« Il vous suffit de demander à Claude de retrouver ce dont vous avez parlé auparavant, et il rassemblera le contexte approprié pour que votre conversation se poursuive naturellement. » Des requêtes citées en exemple sont du type « De quoi avons-nous discuté à propos de ce projet ? »

Actuellement pour les forfaits payants

Le déploiement a commencé pour les abonnés aux offres payantes (Max, Team et Enterprise) sur toutes les plateformes (web, mobile, ordinateur).

Pour en profiter, un tour dans les paramètres d'un profil s'impose. Une option « Search and reference chats » peut y être activée. De la même manière, il est possible de procéder à une désactivation.

Anthropic précise que pour le moment, il n'est pas permis d'exclure une discussion spécifique des recherches. La seule façon de garantir qu'une conversation passée ne sera pas incluse lorsque Claude utilise la recherche est de la supprimer.