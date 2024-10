Anthropic a annoncé le lancement d'une mise à jour destinée à Claude 3.5 Sonnet, en marge d'un nouveau modèle Claude 3.5 Haiku, le tout associé à une nouvelle fonction lancée en bêta baptisée "Computer Use" qui vise à permettre à l'IA de prendre le contrôle du PC de l'utilisateur.

Le groupe n'a donc pas chômé ces derniers mois puisque d'une part Claure 3.5 Haiku vise à venir concurrencer ChatGPT-4o Mini et Gemini 1.5 Flash avec des performances annoncées comme supérieures avec néanmoins l'absence temporaire de la génération d'images.

La mise à jour de Claude 3.5 Sonnet quant à elle d'imposer l'IA d'Anthropic comme le plus performant disponible actuellement sur le marché.

Mais c'est finalement la nouvelle API "Computer Use" qui s'avère le plus intéressant, mais aussi le plus intrigant des ajouts. Il s'agit de permettre à Claude AI de prendre le contrôle de la souris et du clavier du PC hôte pour réaliser des actions à la place de l'utilisateur. Pour cela, Claude observe l'écran de l'ordinateur et peut ainsi intervenir pour bouger la souris, cliquer, rédiger du texte... Encore en bêta, les options sont limitées et permettent surtout à Anthropic de récolter des données pour participer à l'apprentissage de son modèle d'IA pour ensuite permettre d'étendre les fonctionnalités.

Anthropic prend ainsi l'usage de l'IA à contre courant : plutôt que de développer des outils et modules spécifiques à l'IA pour étendre son champ d'action, c'est plutôt l'IA qui s'adapte aux outils déjà utilisés par les humains dans le but de les assister plus facilement. L'objectif est également de proposer une assistance didactique qui permettrait à Claude AI d'assister, mais surtout de faire des démonstrations de l'usage de logiciels aux utilisateurs en fonction de leurs propres besoins.

Outre le scénario "montre-moi comment réaliser telle opération sur tel logiciel", il devrait être possible de regrouper des fichiers de données dans des espaces numériques et de demander à Claude AI de réaliser automatiquement des statistiques, assemblages, démonstrations ou autres slides avec des documents ciblés ou l'ensemble des données disponibles sur le PC tout entier... Il devrait également être possible d'optimiser les travaux de recherche en ligne, d'automatiser la gestion et l'organisation de ses fichiers et dossiers et bien d'autres choses par la suite...