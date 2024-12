On commence avec le clavier sans fil Alienware Pro.

Il dispose de modes de connexion USB-C filaire, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, avec un taux de rafraîchissement constant de 1 KHz, garantissant une réactivité de haut niveau, que ce soit en connexion filaire ou sans fil. En termes d'autonomie, il permet de jouer jusqu'à 72 heures avec l’éclairage par défaut sur 2,4 GHz, et jusqu’à 1 800 heures avec le Bluetooth et l’éclairage RVB désactivés.

Le clavier est conçu pour une personnalisation poussée grâce à ses commutateurs échangeables à chaud, compatibles avec les modèles à 3 et 5 broches. L’éclairage RVB est également entièrement personnalisable, avec jusqu’à 16,8 millions de combinaisons de couleurs. De plus, le logiciel Alienware Command Center permet de configurer les raccourcis, les profils et l’éclairage par touche.





Pensé pour le confort et l’ergonomie, le clavier arbore un format compact 75 % et une disposition sans bord qui optimise l’angle d’utilisation et le positionnement des mains. Il intègre également deux couches d’atténuation du bruit en silicone et des supports en silicone qui améliorent la stabilité et l’adhérence du clavier.

Le clavier est fabriqué avec des matériaux durables, notamment des touches en PBT double couche, résistantes à l’usure et offrant une réactivité exceptionnelle même après 100 millions de frappes. Le matériau POM utilisé pour la tige des touches réduit les bruits secs typiques des commutateurs mécaniques.

Le clavier Alienware Pro est en ce moment proposé en noir ou blanc à 132,12 € au lieu de 218,17 €, soit une remise de 39 % sur Amazon (prix officiel 220,12 €)



Voici quelques autres modèles de claviers gaming à prix réduit en ce moment :

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (souris gaming Cooler Master MM731, Samsung Galaxy S24 256 Go et enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4) ou encore à notre article consacré aux offres de décembre chez Ubaldi (petit électroménager, image et son...)