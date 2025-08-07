La marque Lofree, connue pour ses claviers au design soigné, revient sur le devant de la scène avec le Lofree Flow2, un clavier mécanique "low-profile" (à profil bas) qui fait actuellement l'objet d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Présenté comme une évolution majeure de son prédécesseur, ce nouveau modèle promet une frappe plus douce, plus silencieuse et plus intelligente, grâce à des innovations matérielles et l'ajout d'une molette de contrôle personnalisable.

Au cœur de l'innovation : de nouveaux composants pour une frappe supérieure

Le principal argument du Lofree Flow2 réside dans l'amélioration de ses composants fondamentaux. Le clavier inaugure les tout nouveaux switches Kailh Full POM 2.0. Entièrement fabriqués en POM, un matériau auto-lubrifiant, ces switches promettent une activation plus fluide, une meilleure durabilité et un son plus agréable à chaque frappe. Plusieurs options sont proposées pour s'adapter aux préférences de chacun :

Ghost (linéaire),

Phantom (tactile),

Wizard (clicky).

Le clavier est également "hot-swappable", ce qui signifie que vous pouvez changer les switches sans soudure.

Le design n'est pas en reste. Le Lofree Flow2 est construit autour d'un châssis entièrement en aluminium et d'une structure "Gasket Mount", qui suspend la platine du clavier sur des joints en silicone. Cette technique, habituellement réservée aux claviers haut de gamme, absorbe les vibrations et offre une sensation de frappe plus souple et un son plus feutré. Enfin, les touches sont désormais en PBT "dye-sub", un plastique de qualité supérieure qui ne brille pas avec le temps et offre une texture plus agréable que l'ABS traditionnel.

La "Smart Dial" : une molette intelligente pour une productivité accrue

La nouveauté la plus visible est l'intégration d'une molette de contrôle intelligente, ou "Smart Dial", dans le coin supérieur droit. Cette molette multifonction permet par défaut de régler le volume, de vérifier le niveau de la batterie ou de changer l'appareil connecté. Mais son véritable potentiel se révèle avec le nouveau logiciel Lofree Tussle, qui permet de la personnaliser entièrement pour y assigner des macros, des raccourcis d'applications ou d'autres fonctions spécifiques, devenant ainsi un véritable outil de productivité.

Connectivité et compatibilité étendues

Le clavier Lofree Flow2 est conçu pour une polyvalence maximale. Il dispose d'une connexion tri-mode : Bluetooth (pour connecter jusqu'à 3 appareils), WiFi sans-fil 2,4 GHz et filaire via un câble USB-C.

Il est entièrement compatible avec Windows et Mac, avec des touches dédiées pour chaque OS. Le clavier est équipé d'une batterie de 3000 mAh et dispose d'un rétroéclairage blanc pour les touches ainsi que de bandes lumineuses RGB sur les côtés.

Le projet Kickstarter

La campagne de financement du Lofree Flow2 sur Kickstarter a déjà largement dépassé son objectif initial, témoignant d'un fort engouement de la communauté. En participant à la campagne, les contributeurs peuvent acquérir le clavier à un tarif préférentiel ("Early Bird") par rapport à son futur prix de vente public. Différentes contreparties sont proposées, permettant de choisir la couleur du châssis et le type de switches. La livraison des premiers claviers est attendue pour octobre 2025.

Le Lofree Flow2 s'annonce donc comme une mise à jour très complète, qui ne se contente pas d'améliorer les points faibles de son prédécesseur, mais y ajoute des fonctionnalités innovantes, comme la Smart Dial. Il se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des claviers mécaniques low-profile haut de gamme.