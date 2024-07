Aujourd'hui, on vous présente le climatiseur de cou COOLiFY Cyber de la marque TORRAS, une idée qui peut paraître surprenante à première vue, mais qui peut s'avérer très utile si vous travaillez ou faites du sport en extérieur cet été.

Créée en 2012, TORRAS est une marque spécialisée dans les produits technologiques et les accessoires, notamment centrés autour des produits Apple. Sur son site, TORRAS se revendique comme étant l'inventeur du climatiseur de cou.

Le COOLiFY Cyber offre un système de refroidissement en deux parties : un condenseur qui refroidit la peau directement grâce à la circulation sanguine, et une large surface de refroidissement de 14 975 mm² équipée de trois modules TEC pour un confort complet de la tête au dos. La technologie brevetée au graphène, accompagnée de 366 particules de refroidissement, améliore son efficacité de 70 %.

La puce KU 3.0 de nouvelle génération et le système Coology assurent une diminution rapide de la température de 20°C, tandis que les quatre moteurs aérodynamiques à 7 200 tours par minute optimisent encore le refroidissement. Le double évent d'échappement breveté crée un système de convection avec six conduits d'air supérieurs et deux inférieurs, garantissant un refroidissement 3D pour l'ensemble du corps.

Grâce à l'application TORRAS, il vous est possible de choisir parmi trois modes pour un confort sur-mesure : ventilation, refroidissement et chauffage. On trouve également un mode Auto, qui s'ajuste automatiquement en fonction de la température ambiante et de votre température corporelle, ainsi qu'une fonction de minuterie.

Son design breveté ajustable s'adapte à différentes tailles de cou, garantissant un ajustement serré et sécurisé sans risque qu'il soit trop lâche et qu'il ne glisse.

Le climatiseur est équipé d'une batterie certifiée de haute capacité de 6 000 mAh offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie, et il est possible de recharger de 0 à 80 % en seulement 1,2 heure avec le câble de charge fourni.

Vous trouverez sur le site officiel le climatiseur de cou T en promotion à seulement 234,06 € avec le code TORRAS2024 pour une remise de 10 %. Le code n'est valable que pour les modèles en noir (Cascade Black) et blanc (Natural Titanium). Livraison gratuite sous 3 à 5 jours ouvrés.