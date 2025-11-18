L'entreprise d'infrastructure Internet Cloudflare a été victime d'une panne majeure ce mardi 18 novembre 2025, entraînant des perturbations sur de nombreuses plateformes en ligne et jusqu'au site de surveillance d'incidents Downdetector...qui traque les pannes d'accès aux sites et services en ligne.

L'incident a été signalé par des milliers d'utilisateurs sur le site Downdetector peu après 11h30 GMT. Des plateformes de premier plan comme X (anciennement Twitter), mais également Truth Social et, ironiquement, Downdetector lui-même, ont été rendues inaccessibles ou ont présenté des dysfonctionnements, avec notamment des difficultés pour les fonctions de recherche et de listes sur le réseau d’Elon Musk.

Cloudflare, un acteur central de la cybersécurité et de la technologie Internet, a rapidement reconnu le problème.

Qu'est-il arrivé chez Cloudflare et quelle ampleur ?

La panne a été confirmée par l'entreprise américaine, qui a indiqué être « consciente et en train d'enquêter sur un problème qui pourrait potentiellement impacter de multiples clients ».

Quelques minutes après le début de l'incident, l'infrastructure montrait des signes de perturbation majeure sur son réseau global, avec un grand nombre d'erreurs 500 signalées, y compris sur ses propres tableaux de bord.

Il a été noté que la panne pourrait être liée à un message d'erreur invitant les utilisateurs à débloquer le domaine cloudflare.com, même si ce point n'a pas été confirmé comme la cause initiale.

Cette défaillance, bien que de courte durée pour certains services, a souligné la dépendance critique du web moderne à l'égard de quelques fournisseurs d'infrastructure. Cloudflare, utilisé par environ 20,4 % des sites Internet, agit comme un bouclier pour de nombreuses plateformes, fournissant des services essentiels comme la protection DDoS et la distribution de contenu.

Le réseau social X, avec plus de 11 500 signalements d'incidents aux États-Unis, est l'une des victimes les plus visibles de cette situation.

Un symptôme de la fragilité de l'internet moderne

Bien que les problèmes aient commencé à s'atténuer peu après 12h00 GMT, Cloudflare a prévenu que des taux d'erreur « plus élevés que la normale » persisteraient durant les efforts de correction.

Cette situation n'est pas un cas isolé : le mois précédent, une panne d'Amazon Web Services (AWS) avait mis plus d'un millier de sites et d'applications hors ligne. Le service ChatGPT d'OpenAI a également signalé une « panne partielle » pour certains utilisateurs, juste après l'incident Cloudflare.

Les experts s'accordent à dire que la fréquence de tels incidents chez des géants comme Cloudflare, AWS, ou Microsoft Azure (qui a aussi été touché récemment) révèle une vulnérabilité structurelle.

Le fait qu'un petit nombre d'entreprises soutienne la majeure partie du trafic Internet signifie qu'un problème localisé peut rapidement créer un effet domino, causant une perturbation profonde de l'expérience utilisateur à l'échelle mondiale.

Ces événements nous rappellent la complexité et la fragilité inhérente de l'écosystème numérique sur lequel nous comptons quotidiennement.

Quelles leçons tirer des pannes successives ?

Chaque nouvelle défaillance majeure pousse l'industrie à se questionner. La concentration des services dans le cloud, bien qu'efficace, expose l'ensemble de l'écosystème à des risques systémiques.

Les entreprises et les utilisateurs doivent-ils envisager des architectures plus distribuées ou des solutions de redondance plus sophistiquées pour réellement lâcher du lest ?

La question de la résilience de l'internet face à la défaillance d'un seul maillon reste entière, et la course à la fiabilisation des infrastructures est plus que jamais une priorité absolue.