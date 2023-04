La CMA, l'autorité de la concurrence britannique vient de rendre son avis sur la procédure de rachat d'Activision-Blizzard par le géant Microsoft. Et conformément à l'avis initial partagé il y a quelques semaines, il semble que Microsoft n'a pas été en mesure d'offrir les garanties suffisantes au maintien d'un avis défavorable.

Le régulateur s'est ainsi prononcé contre la procédure de rachat, établissant le fait que le nouveau groupe constitué apporterait un déséquilibre du marché et qu'il ne profiterait globalement pas aux joueurs.

La CMA estime ainsi que le rachat serait contraire aux lois AntiTrust locales, en expliquant que Microsoft occupe déjà une position de force dans les services de Cloud Gaming et que le rachat offrirait un avantage commercial à la marque qui en profiterait pour les rendre exclusifs à son propre service de Cloud Gaming.

La CMA s'oppose au rachat

Le Cloud Gaming étant en pleine expansion, les joueurs britanniques seraient impactés par cette domination de Microsoft et plus en clin à se tourner vers ses services plutôt que d'évaluer les solutions concurrentes. En outre, l'offre de Microsoft pourrait avoir un impact sur l'achat de matériel, qu'il s'agisse de ses propres consoles comme celles des autres concurrents, puisque l'informatique dématérialisée se contente de simples écrans connectés. Il n'est donc, en l'état, pas logique de permettre à Microsoft de renforcer ainsi ses positions sur un secteur que la marque domine déjà, et de risquer ainsi de compromettre l'innovation qui profite à l'ensemble du marché.

Le rapport du régulateur a largement changé d'orientation puisqu'au départ, il était surtout reproché à Microsoft de verrouiller les licences à ses propres plateformes, mais entre temps la marque a noué plusieurs partenariats et fait plusieurs propositions pour partager ses franchises.

C'est donc purement la question de la montée en puissance dans le Cloud Gaming qui pose désormais problème, alors qu'aucun des deux concurrents principaux de Microsoft (Sony et Nintendo) n'ont véritablement porté d'intérêt au sujet...

Le régulateur précise malgré tout que Microsoft a bel et bien fait des efforts et réalisé des propositions visant à répondre avec succès à d'autres préoccupations

Microsoft a déjà annoncé faire appel de cette décision. La marque attend également le verdict de la Commission européenne qui doit intervenir d'ici le 22 mai ainsi que celui de la FTC. Il se murmure toutefois que le géant pourrait se passer de l'avis des régulateurs et chercher déjà, avec ses avocats, un moyen de faire valider le rachat sans tenir compte des blocages évoqués.