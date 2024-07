Sous-marque de Nothing également basée à Londres, CMF, ou CMF by Nothing, a pour objectif de rendre le design de qualité plus accessible au grand public, sans rogner sur l'expérience utilisateur avec des produits plus abordables et en se concentrant sur les fonctionnalités essentielles.

CMF introduit aujourd'hui son premier smartphone baptisé CMF Phone 1 que nous avons eu dans les mains quelques jours. À l'esthétique dite de l'ingénieur, cet appareil met en avant des éléments structurels comme les vis en acier inoxydable qui sont exposées. L'approche est voulue transparente et en ligne avec une recherche de modularité, tandis que les coques interchangeables sont déclinées en plusieurs couleurs, matières et finitions.

Ce design facilite les réparations et la durabilité, tout en sachant que le CMF Phone 1 certifié IPX2 a subi 68 protocoles de contrôle qualité, dont un test de vieillissement atmosphérique, de température extrême et de chute directionnelle parmi d'autres. Il est également certifié IP52 pour une résistance à la poussière et à l'eau.

Les textures choisies résistent aux empreintes digitales et ne glissent pas. Un point d'accessoire se dévisse facilement pour y fixer un support dépliable de type béquille ou encore un cordon.

Écran AMOLED de 6,67 pouces et Dimensity 7300

Le CMF Phone 1 affiche sur un écran Super AMOLED de 6,67 pouces (1080 x 2400 pixels) d'une luminosité de jusqu'à 2000 cd/m², avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et taux de rafraîchissement tactile de 240 Hz. Il prend en charge le HDR10+ et l'espace colorimétrique DCI-P3 et peut reproduire jusqu'à plus de 16 millions de couleurs. Il a également obtenu la certification SGS Pro Motion pour sa gestion du flou de l'image et ses temps de réponse au mouvement, qui sont parmi les meilleurs de l'industrie.

L'appareil est équipé d'un SoC Dimensity 7300 5G de MediaTek gravé en 4 nm (4 x ARM Cortex-A78 à 2,5 GHz + 4 x ARM Cortex-A55) et épaulé par jusqu'à 8 Go de RAM (voire 16 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (extensible à 2 To). Le score AnTuTu est de 673 000 points. De quoi faire du CMF Phone 1 l'un des plus rapides de sa catégorie.

Un Mode Jeu améliore la qualité d'image et le taux de rafraîchissement pendant une session de gaming. Il verrouille en outre la luminosité de l'écran sur le niveau souhaité et bloque les appels, les notifications afin d'éviter les distractions… hors vidéoludiques. Le système de refroidissement liquide est adapté aux usages intenses et associé à un contrôle intelligent de la température de la coque, tandis que les matériaux choisis aident à libérer la chaleur plus rapidement.

Le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh pour une autonomie de jusqu'à deux jours en utilisation normale. La charge rapide 33 W permet de récupérer 50 % d'autonomie en seulement 20 minutes. Des modes de charge optimisent la durée de vie de la batterie. Le cas échéant, la charge inversée filaire est de 5 W.

Module photo principal Sony de 50 MP et Nothing OS 2.6

À l'arrière, le CMF Phone 1 dispose d'un capteur photo principal de 50 mégapixels (f/1,8 ; champ de vision de 79°) pouvant filmer en vidéo 4K et d'un capteur pour le mode portrait avec zoom 2x, tandis que c'est un capteur de 16 mégapixels à l'avant.

Le module photo principal prend en charge la stabilisation électronique de l'image avec un Mode Action, alors que le Mode Slo-Mo est à 120 fps. Les capteurs photos profitent du moteur TrueLens Engine 2.0 de Nothing avec Ultra XDR et AI Vivid pour améliorer la plage dynamique des photos, optimiser les couleurs et le contraste des photos afin d'obtenir un rendu plus vif.

Fonctionnant sous Nothing OS 2.6 (Android 14), avec des widgets personnalisables (un widget est dédié à l'appareil photo pour des paramètres pré-réglés), un thème monochrome pour réduire les distractions, une génération de fonds d'écran par IA, le CMF Phone 1 offre une interface intuitive qui est dépourvue de bloatware. Les dernières fonctionnalités Android et optimisations sont de la partie.

Prix et disponibilité

Proposé avec deux ans de mises à jour majeures d'Android et trois ans pour les mises à jour de sécurité, le CMF Phone 1 est disponible à partir de 239 € sur le site de la marque mais également chez Amazon (le produit apparaitra dans la journée). A noter que pour son lancement le tarif est de seulement 199,99 € au lieu de 239 € pour la version 8+128 Go, et de 269 € (sans réduction) pour la version 8+256 Go.

Pour l'avoir eu en main pendant quelques jours, nous avons été agréablement surpris par la qualité du produit, d'autant plus que c'est une première pour la marque dans l'univers du smartphone (même si la maison mère Nothing a déjà une expertise reconnue avec ses Phone 2 et Phone (2a) par exemple). L'interface est fluide, les performances sont là, et même si nous n'avons pas eu le temps d'effectuer un test complet, force est de constater que son utilisation est très agréable, avec en plus un positionnement tarifaire très intéressant. Il ne manque que le support du NFC pour un quasi-sans-faute. La marque a tapé fort, reste à voir si le grand public va suivre.