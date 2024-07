Si le smartphone CMF Phone 1 lancé aujourd'hui est la grosse nouveauté de CMF by Nothing, la marque orientée design et prix abordable sort également une deuxième itération de sa montre connectée. La CMF Watch Pro 2 change de format en adoptant un boîtier rond qui reste en alliage d'aluminium.

Le bracelet est en silicone pour les entraînements ou en cuir pour plus de raffinement, tandis que la lunette est interchangeable, ce qui accentue la personnalisation et le changement de style, permettant de s'adapter à diverses occasions.

La Watch Pro 2 bénéficie d'une certification IP68 pour une immersion pendant 30 minutes dans une eau de 1,5 m de profondeur.

Du choix dans l'affichage

Résistant aux rayures, l'écran AMOLED always-on de 1,32" offre une définition de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 620 cd/m². La luminosité s'adapte de manière automatique selon les circonstances.

Plus de 100 cadrans sont disponibles, dont des vidéos dynamiques, des options interactives et des options statiques pour l'écran always-on. L'affichage et des widgets personnalisables permettent d'accéder rapidement à des informations comme la météo, le nombre de pas, les calories ou pour gérer l'emploi du temps, contrôler la musique.

Une couronne sert à la navigation dans les menus, tandis que le contrôle gestuel constitue une alternative, par exemple pour répondre aux appels ou changer de musique. Les appels profitent d'une technologie IA de réduction du bruit, et une trentaine de contacts peuvent être ajoutés sur la montre.

L'application compagnon CMF Watch sur smartphone (Bluetooth 5.3) sert à la gestion des fonctionnalités de la montre, à la surveillance de l'autonomie de la batterie de 305 mAh (jusqu'à 11 jours d'autonomie en utilisation normale), ou encore à la détection des appareils CMF à proximité.

Sport, santé et bien-être

La Watch Pro 2 dispose d'un module de localisation complet (GPS, Galileo, QZSS, Glonass, Beidou) pour un suivi précis des activités de plein air. Pour les entraînements, quelque 120 modes sportifs sont au programme, dont cinq avec reconnaissance automatique.

Des exercices d'échauffement sont avec des animations 3D. Les fonctionnalités couvrent le suivi de la fréquence cardiaque et l'intégration à des applications tierces comme Apple Health, Google Health Connect et Strava. Un algorithme Smart Movement mesure l'efficacité des entraînements, leur charge et les temps de récupération. Une analyse complète des performances se fait sur smartphone.

Du côté du suivi de santé et de bien-être, un Active Score est calculé à partir des données de fréquence cardiaque des 7 derniers jours. Une technologie Smart Sleep analyse le sommeil, tandis que le suivi du cycle menstruel est aussi présent. Hormis la fréquence cardiaque en continu, la montre surveille la saturation en oxygène du sang (SpO 2 ) et le niveau de stress. Divers rappels portent sur des exercices de respiration, l'invitation au mouvement ou encore l'hydratation.

Prix et disponibilité

L'adoption d'un format rond n'est pas synonyme de prix en hausse pour la deuxième version de la montre connectée de CMF by Nothing. La CMF Watch Pro 2 est en effet disponible au prix de 69 € sur le site de la marque, mais également dans la journée sur Amazon.