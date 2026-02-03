Depuis le 17 décembre dernier, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) met à disposition de ses 35 000 agents un chatbot IA baptisé Emmy. Il est le fruit d'un partenariat signé en octobre avec la start-up française Mistral AI. Le déploiement à grande échelle est aujourd'hui officialisé. Il est présenté comme " inédit dans le monde de la recherche en France ".

La souveraineté et la sécurité mises en avant

L'argument principal du partenariat est la souveraineté numérique. Face à un marché de l'IA générative dominé par les acteurs américains et chinois, le CNRS a choisi une solution européenne.

En s'associant avec Mistral AI, le CNRS s'assure que les données de ses utilisateurs sont hébergées dans des centres de données sur le sol européen, soumis au RGPD et à l'IA Act.

De plus, il est garanti qu'Emmy " n’exploite ni ne réutilise les prompts et les documents saisis par les utilisateurs dans le but d’entraîner les modèles d’IA " de Mistral AI.

Emmy, mais pas une autre IA généraliste au travail

Emmy est un outil d'IA généraliste. Ses fonctionnalités comprennent la traduction, la synthèse de documents, l'aide à la reformulation et à la réflexion, la recherche web avec citation des sources, la reconnaissance de textes et d'images. Les chercheurs peuvent enrichir leurs requêtes avec des publications scientifiques pour obtenir des réponses contextuelles et pertinentes.

Si l'utilisation d'Emmy reste facultative, le déploiement de cet outil s'accompagne d'une règle stricte : l'interdiction d'utiliser toute autre IA généraliste grand public dans le cadre professionnel. ChatGPT ou encore Gemini n'ont pas droit de cité.

Une charte d'utilisation est en cours de préparation pour encadrer ces nouvelles pratiques au sein de l'organisme.

Déjà plusieurs milliers d'utilisateurs pour Emmy

Le CNRS propose plusieurs modules de formation et de sensibilisation au personnel pour les problématiques en rapport avec l'usage de l'IA générative. Une formation spécifique sur l'art de formuler des prompts efficaces est également prévue.

Plus de 7 000 utilisateurs ont déjà activé leur compte pour l'IA Emmy. Avant le déploiement, une phase de test avait impliqué 600 volontaires.