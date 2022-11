Call of Duty Modern Warfare 2 est un véritable carton, et si l'on a envie de dire "comme toujours", ce n'était pas forcément une évidence pour Activision.

Il faut dire que la licence peut paraitre surexploitée et même si globalement, elle est rentable peu importe les épisodes, Call of Duty n'a pas été à la hauteur des attentes avec son précédent volet Vanguard.

Par ailleurs, les critiques sont toujours nourries du côté des joueurs lorsqu'il s'agit de proposer des remasters ou remakes... Néanmoins, Call of Duty Modern Warfare 2 a réussi son pari et s'est déjà imposé comme le titre de la franchise au lancement le plus rapide de l'histoire.

Activision a également confirmé que le titre avait rapporté 1 milliard de dollars en seulement 10 jours. Le précédent record était détenu par Black Ops 2 : 1 milliard de dollars en 15 jours.

Call of Duty Modern Warfare 2 avait déjà généré 800 millions de dollars en trois jours dont une bonne partie via les précommandes.

C'est dans les vieux pots ...

Activision reste malgré tout dans l'inquiétude face à une franchise qui a de plus en plus de mal à se renouveler...

Avant le succès de Modern Warfare 2, Vanguard n'a pas marqué les esprits et encore avant Black Ops Cold War n'a pas non plus rencontré un succès particulier... Finalement, c'est le reboot de Modern Warfare en 2019 qui a été le plus gros succès de la franchise... Ce qui prouve finalement qu'il est plus simple de reprendre des titres existants que de séduire avec des productions originales pour l'instant...

Reste à savoir si Activision a réussi à renouer durablement avec son public. On peut également pointer du doigt la temporalité du titre plus à même de séduire les joueurs déjà engagés dans Warzone... Une situation qui devrait être bousculée avec l'épisode de 2025 qui s'inscrira dans un futur proche.