Sony et Activision viennent de confirmer le succès du lancement de Call of Duty Modern Warfare II : le remake du jeu de 2006 fait mouche auprès des joueurs PlayStation puisque le titre réalise le meilleur lancement de la franchise sur le PlayStation Store.

Le titre s'est ainsi très bien vendu au niveau des précommandes, mais également dès son jour de lancement. Jamais aucun autre Call of Duty ne s'était vendu aussi rapidement sur le PlayStation Store. Rappelons que le titre est proposé sur PlayStation 4 et PlayStation 5 du côté de Sony.

Un carton sur PlayStation...

L'annonce de Sony n'est pas anodine : elle résonne plus particulièrement au discours récent de la marque japonaise qui expliquait que la franchise était capitale pour son environnement PlayStation et qu'il serait critique de la voir disparaitre au profit d'une exclusivité Xbox suite au rachat d'Activision par Microsoft.

On peut donc se laisser penser que Sony en fait un peu trop pour servir ses intérêts... Néanmoins, il est bon de constater que le titre d'Activision et Infinity Ward rencontre un franc succès dans les critiques également. Les notes déjà diffusées sont plutôt positives.

Mais pas que...

Activision de son côté a également annoncé que COD Modern Warfare II avait établi de nouveaux records de joueurs uniques et d'heures de jeu pour le lancement d'un épisode premium. Le lancement aurait ainsi dépassé en un week-end celui de Top Gun : Maverick et Doctor Strange in the Multiverse of Madness combinés... Les ventes du titre dépassent le record précédent établi par Modern Warfare 3 et ses 775 millions de dollars générés en 5 jours.

Modern Warfare II aurait ainsi déjà généré plus de 800 millions de dollars à travers le monde, toutes plateformes confondues. Il s'agit ainsi de l'ouverture la plus lucrative de l'année dans le milieu du divertissement, tous supports confondus.