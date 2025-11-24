Filiale du logisticien français Ceva Logistics qui est dans le giron du groupe CMA CGM, Colis Privé est un acteur de la livraison à domicile et hors domicile en France et en Belgique. Pour l'année dernière, Colis Privé a revendiqué plus de 90 millions de colis livrés, 3 800 livreurs, une cinquantaine d'agences et 9 500 Colis Privé Stores.

Une fuite de certaines données personnelles

Spécialiste de la livraison rapide pour l'e-commerce, le transporteur français a adressé un e-mail à des clients pour les informer d'un incident ayant entraîné une compromission de certaines données sur une partie des systèmes d'information.

" Nos investigations ont permis de confirmer que seules des informations de contact sont potentiellement impliquées ", écrit dans sa missive l'équipe Colis Privé. Pour cette fuite de données, sont concernés : nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone.

" Soyez rassurés, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe ni aucune information sensible n'est concernée ", souligne Colis Privé dans sa notification, tout en précisant qu'à ce stade aucun usage frauduleux des informations compromises n'a été constaté.

Source image : Colis Privé

L'inévitable appel à la vigilance

Colis Privé n'entre pas davantage dans les détails et procède à des mises en garde au sujet des risques. La maxime qui assure que la protection des données personnelles est la priorité absolue n'est évidemment pas oubliée.

" Restez attentif aux e-mails, SMS ou appels vous demandant des informations ou vous incitant à cliquer sur un lien, et vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur en cas de doute. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes et activez la double authentification lorsque cette option est disponible. Ignorez tout message demandant un paiement : Colis Privé ne vous demandera jamais de payer. "

Les conseils sont habituels. Cela étant, la période de Black Friday et de fin d'année est particulièrement propice à des arnaques aux faux colis et faux livreurs. De quoi redoubler de vigilance.