Non, pas la peine de se faire des idées, la PlayStation Portable n'est (malheureusement) pas de retour... Et pourtant, nombre d'utilisateurs seraient ravis de voir la console portable de Sony revenir sur le marché.

Il faut dire que la PSP a connu un véritable succès : esthétiquement réussie, la console de Sony a séduit des millions de joueurs à travers le monde avec son grand écran et de grands jeux PlayStation disponibles en déplacement.

L'ancien président de Sony Computer Entertainement America a récemment publié une photo de sa PSP collector sur la toile qui indique le chiffre 82 523 607... Un chiffre qui renvoie directement au nombre de machines fabriquées par Sony entre 2004 et 2014.

Les dernières données officielles partagées par Sony évoquaient 76,4 millions de consoles écoulées au 31 mars 2012. Finalement, la PSP aura fait mieux que la Nintendo 3DS (75,94 millions) et même la Game Boy Advance (81,51 millions). Une jolie réussie suivie d'un double échec commercial : la PSP Go et ses téléchargements n'ont pas séduit, et laConsole Playstation Vita Wifi n'a pas réussi non plus à permettre à Sony de passer le cap face à la montée en puissance des smartphones et tablettes, mais aussi, et surtout par un catalogue limité et un prix jugé trop élevé.