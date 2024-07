La mémoire vive est, depuis la nuit des temps, au coeur d'un débat assez vif dans la communauté des joueurs sur PC. La question fatidique est la suivante : combien de RAM un PC pour le jeu doit-il avoir pour être confortable avec tous les jeux du moment ?

Une question qui reste complexe puisque la RAM seule n'est pas toujours gage de bonnes performances... Mais il reste toujours assez simple de tester si la mémoire vive représente ou non un goulet d'étranglement.

Se pose donc la question de savoir si, de nos jours, 16 Go restent confortables ou s'ils représentent le minium... Si 32 Go deviennent progressivement la norme et si 64 Go sont réellement utiles...

Techspot a mené des tests sur 30 jeux avec une configuration plutôt musclée. La plateforme de test utilisée est ainsi dotée d'un Ryzen 7 7800X3D, d'une GeForce RTX 4090 et de 8, 16, 32 et 64 Go de RAM en DDR5-6000.

Les résultats montrent d'emblée que les 8 Go de RAM sont clairement dépassés puisque Apex Legends, qui se veut le jeu le moins gourmand de la liste, a englouti 9,8 Go de mémoire.

Même constat pour les 16 Go qui se veulent également justes pour quelques titres et rapidement insuffisants pour les titres les plus récents. Sachant que le graphique représente la quantité de RAM consommée par le titre, mais qu'au total, il y a également une quantité de RAM nécessaire à Windows et à différents services en arrière-plan qui continuent de monopoliser de la mémoire pendant le jeu...

La bonne nouvelle reste que 32 Go restent encore très confortables aujourd'hui puisque le titre le plus gourmand de la liste, Hogwarts Legacy, ne monopolise "que" 22,4 Go de RAM.

Dans le cadre d'un PC dédié au jeu en 2024, il est donc logique de dire que 32 Go devient la norme. Actuellement, disposer de 64 Go de RAM sur son PC ne trouve d'intérêt que dans des usages orientés vers le multitâche et l'utilisation de logiciels professionnels très gourmands.