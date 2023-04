Une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité informatique, Hive Systems, vient de publier son tableau annuel des mots de passe les plus sûrs, en dévoilant combien de temps il fallait en 2023 pour les craquer. Il révèle ainsi la résistance d'un mot de passe face aux attaques, en fonction de deux critères : le nombre et le type de caractères utilisés (lettres minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux).

Pour élaborer son tableau, les spécialistes ont pris en compte le fait qu'un pirate informatique dispose d'un budget limité et utilise souvent une technique appelée "brute force" (force brute en français). Cette méthode consiste à tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le mot de passe (taper le plus fort possible sur la porte jusqu'à ce qu'elle cède). Les experts en cybersécurité ont également tenu compte du fait que les mots de passe sont souvent cryptés en SHA-256, un algorithme considéré comme très sécurisé.

Le créateur de l'expérience conseille à ses clients d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour protéger leurs données. Les mots de passe doivent être composés d'au moins 12 caractères, avec une combinaison de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Il est également recommandé de changer régulièrement de mot de passe et d'utiliser un gestionnaire pour les stocker de manière sécurisée.

Grâce à son tableau annuel des mots de passe les plus sûrs, la boite spécialisée dans la cybersécurité fournit à ses clients les informations nécessaires pour renforcer leur sécurité en ligne. En utilisant des mots de passe forts et en prenant d'autres mesures de sécurité (comme un changement systématique du password tous les mois, par exemple), les entreprises peuvent réduire le risque d'attaques informatiques et garantir la confidentialité de leurs données sensibles.

Ce qui ressort de cet enchainement de calculs, c'est qu'un mot de passe de 11 chiffres peut être cracké instantanément, tandis qu'avec une combinaison de lettres majuscules, minuscules, de chiffres et caractères spéciaux, cela prendrait 3 ans. L'évolution du matériel informatique, notamment avec les nouvelles générations de cartes graphiques, change la donne. En effet, il y a seulement un an, il fallait environ 34 ans pour forcer un mot de passe de qualité similaire.

En conclusion, utilisez obligatoirement un mot de passe d'au moins 12 caractères, comprenant des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.