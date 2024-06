Depuis le lancement du programme Artémis, la NASA avait confié le développement de plusieurs systèmes de survie à divers prestataires tiers via des appels d'offres.

Et concernant le développement et la production des nouvelles combinaisons spatiales, c'est Axiom et Collins Aerospace qui ont remporté le contrat.

Axiom est une jeune startup prometteuse, quant à Collins Aerospace, il s'agit d'une filiale du géant de l'industrie militaire Raytheon. Si Axiom s'était vu en charge de développer les combinaisons lunaires, Collins de son côté devait proposer une modernisation des combinaisons orbitales pour le programme Artémis.

Malheureusement depuis le partage de concepts très anticipés, les nouvelles combinaisons de la NASA se font attendre.

Même si Collins dispose d'une solide expérience dans le domaine, le groupe a présenté une combinaison affichant des technologies de pointe qui ne sont actuellement pas matures ni totalement maitrisées par le groupe. En conséquence, il était déjà émis de sérieux doutes sur la capacité de la filiale de Raytheon à proposer une combinaison dans les temps. Si les doutes étaient présents dès le début, la NASA a surtout fait confiance à la renommée de Rayteon...

Collins aurait ainsi enchainé les déconvenues dans son projet et le budget aurait littéralement explosé... La situation serait devenue incontrôlable et ingérable pour Collins qui cherche désormais à renégocier l'ensemble du contrat, voire à s'en détacher complètement.

La situation est complexe pour la NASA qui a ainsi perdu énormément de temps (2 ans) en faisant confiance à Collins. Cet abandon pourrait remettre en question le calendrier du programme Artémis qui vise à renvoyer des humains sur la Lune dès 2026.