La comète 12P/Pons-Brooks, autrement surnommée "Comète du diable" est visible dans le ciel nocturne de la Terre depuis cette semaine.

L'astre boucle ainsi son orbite d'une durée de 71,3 ans, et sa trajectoire l'amènera au plus proche de la Terre le 21 avril prochain. La dernière fois qu'elle avait été aperçue, remonte à 1954, et il faudra attendre jusqu'en 2095 pour l'observer à nouveau.

Une comète gigantesque en approche.

Ce qui rend la comète visible est sa taille : 3,5 fois plus grande que le mont Everest, elle mesure environ 30 km de diamètre et le dégagement gazeux qui découle de la fonte de sa glace et de poussière sur son passage, formant une énorme queue à la teinte verte. Cette fonte s'accélère à mesure que la comète se rapproche du soleil.

Son surnom de "comète du diable" lui vient des deux cornes qui forment sa chevelure. Cornes qui ne sont que des émanations de gaz depuis deux énormes fissures et forment ainsi des geysers.

Au fil des jours qui viennent , la comète devrait ainsi se montrer de plus en plus brillante. La couleur verte de sa queue s'explique quant à elle par des concentrations de dicarbone dont la teinte passe au vert sous la lumière du soleil.

Il faudra se munir d'un petit télescope ou de jumelles pour observer la comète et pointer l'instrument entre la constellation d'Andromède et celle des Poissons.