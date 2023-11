C'est un événement auquel il peut être bon de se préparer : le 2 juin 2024 sera l'occasion de contempler le passage d'une comète géante dans le ciel nocturne.

Baptisée "Comète du diable" à cause des deux "cornes" de glace et de gaz qui se forment en marge de sa queue, son véritable nom est 12P/Pons-Brooks, en référence à Jean-Louis Pons et Wiliam Robert-Brooks qui l'ont découvert pour la première fois en 1812 puis en 1883.

Dans certains cas, il sera possible de voir la comète à l'oeil nu, même si des jumelles ou un télescope sont préférables. Elle se situera assez loin de la Terre : 231,9 millions de km au point le plus proche, néanmoins sa taille permettra de la repérer facilement.

La comète affiche un noyau dont la taille est estimée à plus de 30 km de diamètre. Un noyau qui se fissure et propose des éruptions de gaz, poussière et glace formant des cornes sur ses côtés.

Le dernier passage de la comète du diable remonte à plus de 70 ans, elle avait été observée en 1954 et reste donc méconnue du grand public de par son cycle très long.

Malgré un nom assez inquiétant, elle ne représentera aucun risque pour notre Terre, sa distance de passage étant bien trop éloignée.