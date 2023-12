Son dernier passage à proximité de la Terre la rendant visible pour l'humanité remonte à 1985 et elle reste pourtant l'une des comètes les plus populaires et les plus connues à ce jour : la comète de Halley a récemment bouclé son cycle de 76 années et prend donc le chemin retour vers la Terre.

C'est en 1705 que l'astronome britannique Edmund Halley a prédit pour la première fois le retour de la comète qui porte aujourd'hui son nom. Avant cela, aucun scientifique ni astronome ne s'était suffisamment penché sur la trajectoire et les vitesses des comètes pour en prédire une date de retour.

Le 9 décembre 2023 dernier, la comète se trouvait sur le point de sa trajectoire le plus éloigné du soleil, à 5,3 milliards de km de notre étoile (l'aphélie), et désormais elle se trouve donc sur sa trajectoire de retour qui l'amènera à se rapprocher de la Terre pour être de nouveau observée. Il faudra néanmoins se montrer patient puisque la comète n'évolue pas très vite au regard d'autres corps célestes : 0.9 km/s. Elle devrait ainsi passer dans le ciel terrestre d'ici l'été 2061.

En 1910, son passage était si proche de la Terre qu'elle pouvait être observée à l'oeil nu tandis qu'en 1985, il fallait se munir d'un télescope pour l'admirer.

La comète de Halley mesurerait environ 11 km de diamètre, elle devrait de nouveau être observée au télescope d'ici une dizaine d'années à mesure qu'elle se rapproche de la Terre.