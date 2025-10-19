Levez les yeux, un visiteur cosmique exceptionnel traverse actuellement notre ciel. Découverte en janvier dernier, la comète Lemmon est en train de devenir le rendez-vous astronomique de l'année.

Suffisamment brillante pour être observée sans télescope, elle offre un spectacle que personne de vivant aujourd'hui ne pourra revoir. Son prochain passage est prévu dans plus d'un millénaire.

Qu'est-ce que la comète Lemmon ?

Repérée par l'observatoire du Mount Lemmon en Arizona, la comète Lemmon (nom de code officiel C/2025 A6) a rapidement suscité l'enthousiasme des astronomes. La raison est simple : sa luminosité inhabituelle la rend visible à l'œil nu. Alors que des dizaines de comètes traversent notre système solaire chaque année, seules quelques-unes deviennent assez brillantes pour être admirées sans équipement.





Son autre particularité est sa taille apparente. Sa queue de gaz, très active, s'étendrait sur 12 degrés dans le ciel, soit l'équivalent de 25 fois le diamètre de la pleine Lune. Un véritable monstre céleste.

Pourquoi est-ce un événement si exceptionnel ?

Le spectacle est unique à l'échelle d'une vie humaine, et même de l'Histoire. Les calculs de sa trajectoire sont formels : la période orbitale de la comète Lemmon est de 1 372 ans. Après son passage près du Soleil en novembre, l'interaction gravitationnelle va légèrement la modifier, mais son prochain retour n'est pas attendu avant 1 150 ans, aux alentours de l'an 3175.





Manquer son passage cet automne, c'est donc renoncer à la voir pour toujours. C'est cette dimension éphémère qui transforme chaque observation en un moment privilégié.

Comment et quand l'observer au mieux ?

Le meilleur est à venir. Le pic de luminosité de la comète est prévu pour le 21 octobre, une date qui coïncide parfaitement avec la nouvelle lune. Le ciel sera donc totalement sombre, offrant des conditions idéales pour l'admirer.





Initialement visible uniquement à l'aube, sa trajectoire évolue. Après être passée sous la Grande Ourse, elle devient progressivement observable en début de soirée, en regardant vers l'horizon Nord. Pour maximiser vos chances, privilégiez un lieu loin de la pollution lumineuse des villes et laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité pendant une dizaine de minutes.

Foire Aux Questions (FAQ)

A-t-on besoin d'un télescope pour voir la comète Lemmon ?

Non, elle devrait être visible à l'œil nu comme une petite tache floue, surtout autour du 21 octobre. Cependant, une simple paire de jumelles vous permettra de distinguer plus nettement sa chevelure et le début de sa queue de gaz.

La comète est-elle dangereuse pour la Terre ?

Absolument pas. À son point le plus proche de notre planète, le 21 octobre, la comète Lemmon se trouvera à environ 90 millions de kilomètres, soit plus de 230 fois la distance Terre-Lune. Il n'y a donc aucun risque de collision.

L'image à l'œil nu sera-t-elle la même que sur les photos ?

Non, il ne faut pas s'attendre à voir une immense queue verte traverser le ciel. Les capteurs des appareils photo sont beaucoup plus sensibles que notre œil et peuvent accumuler la lumière sur de longues poses. À l'œil nu, la comète ressemblera à une étoile floue, dont la brillance et la taille dépendront de la qualité de votre ciel.