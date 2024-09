Le passage d'une comète est toujours un événement et rendez-vous est pris à compter de vendredi soir pour assister au passage de la comète Tsuchinshan-Atlas.

La comète découverte en février 2023 passera à proximité de notre planète pour se diriger vers le soleil, elle devrait être visible à l'oeil nu si la couverture nuageuse ne vient pas gâcher la fête.

Les scientifiques devraient profiter de ce passage pour observer la comète, dont on ne connait pas encore la taille exacte. Les comètes sont constituées de glace et de poussière, et c'est en se rapprochant du soleil que leur surface fond et que les poussières sont éjectées, laissant ainsi une trainée que l'on appelle queue.

Selon la course de la comète, son dernier passage à proximité du soleil remonte à plus de 80 000 ans. C'est à compter de ce vendredi 27 septembre que la comète devrait proposer son pic de luminosité, lorsqu'elle atteindra son périhélie, soit le point le plus proche du soleil.

Il sera possible de l'observer dans l'heure qui précède le lever du soleil, jusqu'au lundi 30 octobre, elle sera localisée à quelques degrés au-dessus de l'horizon est-sud-est.