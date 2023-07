Lire sur mobile

L'été est là, et avec lui vient le temps des vacances en voiture et des escapades estivales. Cependant, il est important de comprendre que cette saison peut également être exigeante pour nos véhicules. Les températures élevées, les longs trajets et les conditions de conduite spécifiques à l'été peuvent entraîner des pannes et des problèmes mécaniques coûteux si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour entretenir nos voitures. Dans cet article, nous examinerons les statistiques sur les pannes de voitures en été en France, et nous vous fournirons des conseils utiles pour prendre soin de votre véhicule.