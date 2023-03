Les risques des spams pour les adresses mail professionnelles

Lorsque l’on se connecte sur sa boîte mail professionnelle, de nombreux messages arrivent dans les spams. Voici quels sont les différents types de spams que vous pourrez recevoir sur votre adresse mail professionnelle que vous ne devez pas ouvrir !

Il s’agit de mails que l’on reçoit, faisant la promotion de produits ou de services. Les spams d'hameçonnage (phishing) : ces mails sont envoyés par des cybermalveillants, afin de vous pousser à divulguer vos informations personnelles comme vos données bancaires, vos identifiants ou votre identité.

Recevoir des spams au sein de son adresse mail professionnelle peut avoir de graves conséquences sur différents aspects. Dans un premier temps, cela peut entraîner une violation de vos données personnelles et professionnelles, en infectant votre réseau d'entreprise et votre ordinateur avec des virus et autres logiciels malveillants.

De plus, les spams d’hameçonnage peuvent tenter de vous inciter à divulguer certaines informations confidentielles. Si vous tombez dans le piège, la sécurité de votre société est compromise.

Les moyens de prévenir les spams

Afin de vous protéger vous et votre entreprise des nombreux spams que vous pouvez recevoir sur votre adresse mail professionnelle, plusieurs moyens de prévention existent. Les voici :

Les filtres antispam

Il s’agit d’outils conçus pour tout simplement bloquer les emails indésirables, notamment en prenant en compte certains critères, tels que le contenu du message, l’adresse IP, et autres. Pour qu’il soit le plus efficace possible, il est indispensable de bien configurer votre filtre antispam pour qu’il soit adapté à vos besoins professionnels.

L’utilisation d’une adresse mail temporaire

Lorsque vous souhaitez vous inscrire à des newsletters, vous abonner, ou bien encore faire des inscriptions ou des achats en ligne, l’utilisation d’une adresse mail temporaire (ou jetable) peut être intéressante pour vous éviter de recevoir un certain nombre de spams directement sur votre véritable adresse mail professionnelle.

Les listes blanches et noires

Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de trier les adresses email que vous recevez de certaines personnes ou organisations. Dans la liste blanche, tous les mails autorisés, dans la liste noire, tous les mails provenant d’expéditeurs indésirables. De cette manière, tous les mails indésirables iront directement dans la partie spam de votre boîte mail.

Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser des technologies de reconnaissance d’image, pour bloquer les spams qui utilisent les images pour contourner les filtres antispam que vous auriez mis en place.

Les actions à entreprendre pour gérer les spams reçus

Pour sécuriser au mieux votre adresse mail professionnelle, il est indispensable de signaler et bloquer les spams que vous recevez. En effet, dans un premier temps, pour signaler un mail indésirable comme spam, il vous suffit de cliquer sur le bouton de votre messagerie “signaler comme spam”. A partir de ce moment-là, tous les mails de cet expéditeur se rendront directement dans les courriers indésirables.

Vous avez également la possibilité de bloquer les expéditeurs indésirables en créant une liste noire. De cette façon, tous les mails de cet expéditeur ne seront pas dans votre boîte mail, mais automatiquement bloqués, vous ne les verrez même pas arriver sur votre adresse mail.

Prévenez aussi tous vos collègues et toutes les personnes ayant accès à votre adresse mail professionnelle, afin qu’ils soient prudents et vigilants face à de nouveaux mails indésirables qui pourraient arriver depuis votre boite mail. Expliquez-leur tout ce que vous avez mis en place pour gérer au mieux les spams.

Comme le gouvernement l'indique, mettez également en place des sécurités supplémentaires contre les spams, comme des pares-feux et autres logiciels antivirus pour protéger au maximum votre réseau et ordinateur des spams et autres menaces en ligne.

Pour conclure, nous savons que les spams peuvent représenter une véritable hantise pour les professionnels qui reçoivent de nombreux mails tous les jours, de la part de leurs clients, ou bien de leurs collaborateurs par exemple. Heureusement, de nombreuses mesures peuvent être prises pour limiter les spams dans la messagerie professionnelle. Il est possible d’agir en prévention, mais aussi de bloquer les spams déjà reçus, afin d’éviter au maximum que cela ne se reproduise.