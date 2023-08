De nos jours, toutes nos informations, sensibles ou non, sont gérées de façon numérique, que ce soit sur un support de stockage principal type disque dur mécanique ou SSD ou bien sur un périphérique de sauvegarde secondaire tel qu'un disque dur externe portable ou une simple clé USB. Toutefois, la perte de données est un risque réel, que ce soit à partir d'un appareil physique ou d'un service dans le cloud, et constitue une situation stressante pouvant même avoir de plus graves problèmes dans le cas de pertes de données critiques.

Les disques durs, tout comme d'autres dispositifs de stockage, peuvent subir des dommages pour de multiples raisons. Ainsi, de nombreuses personnes recherchent une méthode pour récupérer des informations depuis un disque dur endommagé. Cela peut être extrêmement couteux de faire récupérer des données perdues par un professionnel du métier et c'est pour cela qu'en premier lieu, il peut être intéressant de tester un logiciel de récupération de données. Nous allons vous indiquer quelques moyens envisageables afin de récupérer des données depuis un disque dur abîmé.

La manière la plus simple et la plus efficace pour retrouver les informations d'un disque dur altéré consiste à utiliser un programme professionnel de récupération de données et ce, si possible et de préférence, avant de formater ou de réparer le disque incriminé.

Il existe une multitude de logiciels de récupération de données pour disque dur endommagé disponibles sur le marché. L'un des logiciels les plus appréciés est Tenorshare 4DDIG Data Recovery. Il représente une solution qui se veut simple, efficace et rapide pour récupérer les données d'un disque dur altéré, incluant des éléments tels que des images, vidéos, fichiers audio, documents et autres contenus multimédias.

Pour ce faire, il vous suffit de télécharger le logiciel Tenorshare 4DDIG Data Recovery et de l'installer sur votre ordinateur, en vous laissant guider.

Ensuite, il suffit de sélectionner le disque sur lequel vous souhaitez récupérer des données puis de choisir les différentes extensions visées.

Cliquez ensuite sur le bouton "Récupérer" et laissez faire la machine.

Une fois le processus terminé, vous pourrez choisir quel fichier extraire vers vos médias qui ne sont pas abîmés.

Au final, le logiciel Tenorshare 4DD i G devrait vous permettre de récupérer vos précieuses données inacessibles, un logiciel à avoir dans sa logithèque.