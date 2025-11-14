Face à la fascination des enfants pour les écrans, une startup française propose une solution radicale. Compagnon lance une enceinte connectée dédiée aux 8-12 ans.

Son objectif : offrir une alternative audio, sans écran, mais en intégrant la puissance de l'intelligence artificielle générative, principalement ChatGPT, pour un usage à la fois ludique et scolaire.

Quel est le concept de cette enceinte ?

Le produit, sobrement nommé Compagnon, est une enceinte sans-fil qui fonctionne en Wi-Fi. Elle n'a pas d'écran et c'est volontaire.

Elle a été imaginée par des parents pour offrir un pont entre la conteuse d'histoires Lunii et le premier smartphone, souvent réclamé trop tôt.

L'enfant appuie sur un bouton pour interagir avec un chatbot vocal. L'appareil dispose de 10h d'autonomie et peut être emmené partout. La configuration initiale, elle, reste l'affaire des parents via une application mobile.

Quelle IA est utilisée et pour quels usages ?

Compagnon ne développe pas sa propre IA. La startup, pragmatique, utilise un "mélange" d'API de ce qui se fait de mieux : Perplexity, Gemini (Google) et surtout ChatGPT d'OpenAI.

Le modèle est "pré-prompté". Concrètement, il est bridé et calibré pour s'adapter au vocabulaire d'un enfant et mettre en avant la culture française (parler de l'histoire de France plutôt que des USA, par exemple).

Trois grands usages sont visés :

L’exploration du monde (poser des questions sur tout).

L’accompagnement scolaire (réviser ses tables, faire des exercices).

La détente (histoires, jeux vocaux et quiz).

Le service est-il vraiment gratuit ?

C'est le point clé du modèle économique. L'enceinte coûte 89,90 €, mais l'utilisation de l'IA ne l'est pas. Chaque requête est facturée à Compagnon par OpenAI ou Google.



La startup a donc mis en place un système "à l'ancienne" de packs et d'abonnements. Cela va de 4,90 € pour 80 sessions par mois à des packs de 1000 sessions pour 72 €.

Une précision : hors Wi-Fi, l'IA est inaccessible. L'appareil bascule alors en lecteur audio classique grâce à une carte Micro SD fournie.

Quel contrôle pour les parents ?

L'aspect "anti-écran" est central, mais le contrôle parental l'est aussi. Les parents reçoivent un résumé hebdomadaire des conversations de leur enfant avec l'IA.



Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, consulter l'intégralité d'une conversation pour suivre les centres d'intérêt de l'enfant. La question de l'attachement affectif à un "ami imaginaire" IA reste cependant posée, et c'est aux parents d'accompagner cet usage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Compagnon est-il payant après l'achat ?

L'enceinte elle-même coûte 89,90 €. Cependant, chaque question posée à l'IA (comme ChatGPT) coûte de l'argent à la startup. Compagnon refacture cet usage via des abonnements ou des packs de sessions pour couvrir ces frais d'API.

L'enceinte fonctionne-t-elle sans Wi-Fi ?

L'intelligence artificielle a besoin d'Internet pour fonctionner. Sans Wi-Fi (en voiture par exemple), l'enceinte ne peut pas accéder à ChatGPT. Elle dispose cependant d'un port Micro SD pour lire de la musique ou des podcasts stockés localement.