C'est un échec cuisant pour Concord, le nouveau jeu PlayStation lancé ce 23 aout sur PC et PlayStation 5. Alors que Sony espérait reproduire le succès d'Helldivers 2, il semble d'une part que les joueurs PC ont été échaudés par les différentes polémiques autour de l'obligation de la création d'un compte PSN, mais le public semble également ne pas être si facile que cela à convaincre, surtout quand le titre présente peu d'arguments...

Sony prend ainsi une leçon : les joueurs PC ont tendance à sélectionner plus précautionneusement leurs jeux que sur console, du fait d'une offre bien plus large sur la plateforme... Le héros shooter de Firewalk Studio l'aurait ainsi rassemblé que 697 joueurs en simultanée sur Steam, contre 457 709 pour Helldivers 2...

La population sur PlayStation est vraisemblablement plus importante, mais pour Sony, le coup est difficile à encaisser.

Par ailleurs, les notes sur Metacritic ne vont pas non plus en faveur de Concord qui affiche un score de 66 points sur 100 coté presse, et 2,5 sur 10 côté joueurs... Sont principalement décriés les design des personnages jugés horribles, mais surtout une orientation "Overwatch version Wish"... Et pas la peine de compter sur les streameurs pour faire la promotion du titre : personne ou presque ne joue au titre, et le jeu peine à rassembler plus de 100 spectateurs lors des heures de pointe...