Ce devait être un jeu-service premium qui aurait garanti des revenus conséquents à Sony au fil de plusieurs années. Mais voilà, la recette n'a pas séduit les joueurs et Concord a tout simplement raté son lancement...

Exclusif aux plateformes PS5 et PC, Concord espérait reproduire le succès de Helldivers II, mais depuis son lancement le 23 aout dernier, le titre peine à rassembler plus de 700 joueurs... Un véritable camouflet pour un jeu Premium annoncé en grande pompe par Sony et qui visait à concurrencer Valorant ou Overwatch.

Il s'inspire d'ailleurs largement de ces deux titres en proposant un hero shooter avec un design malheureusement trop inspiré des Gardiens de la Galaxie, sans la saveur particulière des héros de Marvel. En l'état, le titre est loin d'être mauvais, mais voilà, la concurrence est rude et Concord n'a simplement pas les épaules pour s'imposer comme une nouvelle alternative compétitive.

Concord s'est écoulé à moins de 10 000 exemplaires sur Steam, et 15000 sur PlayStation 5, mais pire encore, presque personne n'y joue déjà plus...

En conséquence, Sony a partagé un communiqué officiel dans lequel la marque annonce retirer son jeu de la vente tout en remboursant les joueurs. Les serveurs fermeront définitivement leurs portes le 6 septembre prochain. Rarement un jeu de cette envergure n'aura fermé ses portes aussi rapidement ...

Sony précise toutefois que cette fermeture n'est pas définitive et que le studio réfléchit à une nouvelle orientation du titre afin de le rendre plus attractif.