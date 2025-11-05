La grogne des joueurs vient de frapper à la porte du parlement Britannique. Le fiasco monumental de Concord, le jeu de Sony tué deux semaines après sa sortie, et la fermeture pure et simple des serveurs de The Crew par Ubisoft, ont été au centre d'un débat officiel à la Chambre des Communes britannique.

Poussés par le mouvement "Stop Killing Games" et une pétition signée par 190 000 personnes, des députés ont demandé des comptes au gouvernement. La réponse ? Une déception pour les joueurs.

Pourquoi le cas Concord est-il devenu un symbole ?

Parce qu'il est l'exemple parfait du problème. Concord, lancé en août 2024, a été un échec commercial si rapide que Sony a tout arrêté et remboursé les joueurs. Un député a souligné ce cas en plein débat : même si Sony a remboursé (ce qui est rare), les éditeurs doivent être tenus responsables s'ils ne sont pas clairs sur la durée de vie d'un produit au moment de l'achat.





Le député Ben Goldsborough a mené la charge : les joueurs perdent plus que de l'argent. Ils perdent "du temps, de l'effort, de l'imagination et de l'amitié".

Que réclame le mouvement "Stop Killing Games" ?

La demande est simple : le droit de garder ce pour quoi on a payé. Ce que les consommateurs demandent, c'est que l'éditeur "ne puisse pas délibérément désactiver chaque copie d'un jeu".





L'argument, porté par le député Mark Sewards, est clair et peut se transposer à plusieurs cas de figure dans lesquels le consommateur est déjà protégé. On n'accepterait pas que notre frigo ou notre voiture soit désactivé à distance juste parce qu'un nouveau modèle est sorti. Si un jeu n'a plus d'avenir commercial, le studio devrait au minimum assurer un mode hors-ligne ou s'engager dans la préservation culturelle de l'œuvre.

Le gouvernement va-t-il durcir la loi ?

Non. C'est la douche froide. Malgré un soutien visible des députés présents, la réponse du gouvernement britannique est un "non" poli. Le ministère a déclaré qu'il n'avait "aucun plan pour amender la loi existante".





La ministre de la Culture, Stephanie Peacock, estime que les protections actuelles, notamment le récent "Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024", sont suffisantes. Cette loi oblige déjà les commerçants à fournir des informations claires sur la "longévité et la fonctionnalité" des produits numériques. En résumé : la loi est bonne, c'est aux éditeurs de "mieux communiquer".

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le mouvement "Stop Killing Games" ?

C'est une campagne de consommateurs, lancée après la fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft, qui demande une loi pour empêcher les éditeurs de rendre totalement inutilisables des jeux qui ont été achetés.

Quels jeux sont cités comme exemples ?

Les deux cas principaux débattus ont été Concord (Sony), fermé deux semaines après sa sortie, et The Crew (Ubisoft), rendu injouable. Anthem (EA), dont les serveurs s'arrêtent cette année, a aussi été mentionné.

Que va faire le gouvernement britannique concrètement ?

Il ne changera pas la loi. Cependant, la ministre de la Culture a déclaré que le gouvernement "envisagerait" de demander au Chartered Trading Standards Institute (l'autorité des normes commerciales) de développer un guide pour s'assurer que les éditeurs soient plus clairs sur la durée de vie des jeux au moment de l'achat.