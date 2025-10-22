Ce lundi 20 octobre, après plus de deux heures d'une épreuve décisive pour leur avenir, 11 000 étudiants en médecine ont appris la nouvelle : le concours est annulé. En cause, un "bug technique" majeur sur un seul site, à Lyon, qui a suffi à invalider l'épreuve pour l'ensemble du territoire et à plonger des milliers de futurs médecins dans le désarroi.

Que s'est-il passé à la faculté de Lyon-Sud ?

C'est un "chaos généralisé" qui s'est déroulé ce lundi 20 octobre dans les amphithéâtres de la faculté de Lyon-Sud. Alors que les 11 000 candidats planchaient simultanément dans toute la France sur leurs tablettes tactiles, le système a lâché pour environ 500 d'entre eux. "Les étudiants répondaient à deux questions, étaient déconnectés, se reconnectaient, avant d’être déconnectés de nouveau", raconte la présidente de l'Anemf. Des témoignages décrivent une panique totale, des étudiants en pleurs, et des surveillants débordés courant entre les rangées avec plusieurs tablettes à la main.





Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a confirmé un "site localement mal paramétré", alors même que des dysfonctionnements avaient été repérés lors des tests de connexion le midi même.

Pourquoi l'épreuve a-t-elle été annulée pour tout le monde ?

La raison est simple et implacable : le concours de l'internat est une épreuve classante nationale. Le rang obtenu par chaque étudiant détermine sa future spécialité et sa ville d'affectation. Pour que le classement soit équitable, tous les candidats doivent composer dans des conditions strictement identiques.





L'impossibilité pour les 500 étudiants de Lyon de composer correctement a donc créé une "rupture de l'égalité des chances" qui a rendu inévitable l'annulation de l'épreuve pour l'ensemble des 11 000 participants. Le Centre National de Gestion (CNG), organisateur du concours, a donc décidé de reporter l'épreuve à ce vendredi 24 octobre.

Quelle est la réaction des étudiants ?

Pour les 11 000 étudiants qui préparent cette épreuve depuis deux ans, l'annulation est un "coup de massue" psychologique. "Ils jouent littéralement toute leur vie sur ce concours", résume Marion Da Ros Poli, présidente de l'Anemf. Sur les réseaux sociaux, la colère et le désarroi sont palpables.





"Psychologiquement, c’est un peu le coup de massue. C’était vraiment une après-midi horrible", témoigne une étudiante sur TikTok. "C’était un carnage", s'insurge un autre. Au-delà du stress de devoir repasser une épreuve de trois heures, c'est l'angoisse que le problème technique se répète qui domine, alors que les autres épreuves du concours doivent se poursuivre toute la semaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le concours de l'internat de médecine (EDN) ?

Les Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) constituent le concours passé en fin de sixième année de médecine. Le classement obtenu permet aux étudiants de choisir leur spécialité (chirurgie, cardiologie, médecine générale, etc.) et leur ville d'affectation pour l'internat, qui dure entre 3 et 6 ans.

Pourquoi les épreuves sont-elles organisées sur des tablettes ?

La dématérialisation du concours, mise en place il y a plusieurs années, vise à moderniser les épreuves, à faciliter la correction et à garantir une organisation simultanée et standardisée sur tout le territoire national. Cependant, ce format n'est pas exempt de bugs, même si un incident de cette ampleur est rare.

Les autres épreuves du concours sont-elles maintenues ?

Oui, le calendrier des autres épreuves écrites, qui s'étalent sur la semaine, est maintenu. L'épreuve annulée de lundi a été reprogrammée au vendredi 24 octobre, obligeant les étudiants à gérer une semaine d'examens encore plus intense et stressante que prévu.