Rapidement après la sortie des RTX 4090, on a vu arriver des problèmes très inquiétants : le connecteur 12VHPWR choisi par Nvidia pour ses cartes a montré quelques signes de faiblesse avec à la clé de la surchauffe, des courts-circuits allant jusqu'à faire fondre le connecteur ou même déclarer un début d'incendie.

Nvidia a communiqué pour établir que les problèmes étaient certainement dus aux utilisateurs qui avaient mal branché les connecteurs... Un connecteur certes plus difficile à enficher que les traditionnels Molex, mais cela n'expliquait pas tout. Plusieurs enquêtes ont été menées, et il apparait que les câbles et adaptateurs livrés avec les cartes avaient également leur part de responsabilité, avec des défauts de conceptions ne permettant pas de garantir une alimentation sans risquer de court-circuit.

L'utilisateur n'est pas en faute

Rapidement, le consortium qui régit les connecteurs PCIe s'est penché sur la question et sorti le 12V-2x6 une variante du connecteur à même de gérer 60W de plus que le 12VHPWR traditionnel... Connecteur adopté dans la foulée par Nvidia pour les cartes produites depuis... Avec pour conséquence une baisse des rapports de connecteurs fondus ou endommagés depuis...

Or, récemment, on a vu quelques témoignages apparaitre concernant des connecteurs sur RTX40 qui fondent à nouveau... Il s'agit néanmoins d'anciens connecteurs 12VHPWR. Bonne nouvelle donc pour les nouveaux acheteurs, mais mauvaise pour les anciens : le problème ne viendrait effectivement pas d'une mauvaise insertion du câble, mais d'un fait encore non identifié... Potentiellement, chaque RTX 4090 pourrait donc flamber un jour ou l'autre, tant que l'on n'aura pas clairement et définitivement identifié l'origine de ce phénomène.