Selon une étude récente menée par Kaleido Intelligence pour Wireless Logic, 35 % des entreprises combinent cellulaire et technologies comme le LoRaWAN ou Wi-Fi dans leur flotte pour répondre à leurs besoins IoT. Wireless Logic explore dans ce rapport les défis spécifiques que rencontrent ces entreprises dans ce contexte de diversification croissante des solutions de connectivité. Ces résultats soulignent clairement l’émergence d’un environnement IoT hybride, où l’intégration efficace de plusieurs technologies de connectivité devient essentielle pour réussir le déploiement et l’exploitation durable des objets connectés.

Cette approche multimodale répond à des contraintes pratiques, comme la nécessité d’une couverture optimisée dans des environnements difficiles, une consommation énergétique maîtrisée ou une redondance assurant une connectivité ininterrompue en cas de défaillance réseau. Cependant, 43 % des répondants déplorent l’absence d’une solution unique permettant de gérer efficacement cette diversité technologique.

« Les entreprises ne peuvent plus se permettre de choisir une seule technologie pour tous leurs besoins IoT », déclare Georges Dupont IoT Connectivity Advisor chez Wireless Logic. « Cette étude met clairement en évidence la nécessité de plateformes interopérables permettant aux entreprises de simplifier la gestion et d’assurer la performance de leurs actifs IoT, quel que soit le type de réseau utilisé. »

Un besoin crucial pour simplifier la gestion IoT

Le rapport identifie clairement la complexité opérationnelle comme l'un des principaux défis pour les entreprises ayant adopté une approche multimodale. Les multiples contrats, la gestion de nombreuses interfaces et les risques accrus liés à la sécurité et à l’interopérabilité freinent considérablement la scalabilité et l’efficacité opérationnelle. Ces contraintes génèrent des coûts cachés et réduisent l’agilité opérationnelle. Une gestion fragmentée des technologies freine également la réactivité des entreprises face à des enjeux critiques tels que la performance réseau, ou encore le respect des réglementations locales.

Pour obtenir une copie complète du rapport :

https://news.wirelesslogic.fr/rapport-kaleidointelligence-iot-deploiement