Commençons avec la ANBERNIC RG556 - 4 423 jeux.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 5,48 pouces.

Son processeur Unisoc T820 est suffisamment puissant pour émuler la plupart des jeux rétro et la console comprend 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, et une batterie de 5 500 mAh qui offre jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Elle dispose d'une connectivité Wi-Fi 2,4 / 5G (802.11 a/b/g/n/ac) et Bluetooth 5.0 et prend en charge la sortie d'affichage via un port USB Type-C, permettant une résolution de 1080p et le streaming avec la plateforme Moonlight.

La RG556 fonctionne sous Android 13 et prend en charge plus de 30 émulateurs.

Elle intègre également un capteur gyroscope à six axes pour le contrôle de l'inclinaison et un moteur de vibration. Les joysticks, disposés de manière asymétrique, utilisent des capteurs à effet Hall pour prévenir la dérive et offrir une meilleure précision et durabilité.

La console ANBERNIC RG556 avec 4 423 jeux est à 192,96 € avec le code CE10OFF sur Geekbuying et la livraison est offerte.

