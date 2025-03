La Nintendo Switch 2 est sans aucun doute l’une des consoles les plus attendues de l’année. Avec une présentation prévue prochainement, elle promet de repousser les limites de la technologie hybride avec des innovations majeures. Entre performances graphiques améliorées, connectivité modernisée et rétrocompatibilité, cette nouvelle génération pourrait bien redéfinir le concept des consoles portables et dockées.

Aujourd'hui, de nouvelles informations concernant la fiche technique émergent, suite au passage de la console entre les mains de la FCC

Des performances techniques impressionnantes

C'est un des changements majeurs qui étaient très attendus : la Nintendo Switch 2 embarque un processeur Nvidia Tegra T239 basé sur l’architecture Ampere, comparable aux cartes RTX 30. Ce GPU offre une puissance de calcul allant jusqu’à 3,09 TFLOPS en mode docké et environ 1,72 TFLOPS en mode portable. Ces chiffres la placent alors au niveau d’une PlayStation 4 Pro.

La console bénéficie également de 12 Go de RAM LPDDR5, trois fois plus que la première génération. Cette mémoire vive permet une meilleure fluidité dans les jeux et une prise en charge des technologies avancées comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling), qui améliore la qualité visuelle en upscalant les images jusqu’à une résolution 4K.

Une connectivité modernisée

La Switch 2 franchit un cap avec l’intégration du Wi-Fi 6 (802.11ax), offrant des vitesses de téléchargement plus rapides et une latence réduite pour le multijoueur en ligne. Deux ports USB-C sont également présents pour recharger la console ou connecter des accessoires.

L’écran et le design revisités

L’écran passe de 7 à 8 pouces de diagonale, offrant une meilleure immersion visuelle. Bien que le type d’écran reste incertain (LCD ou OLED), il est confirmé que les Joy-Con seront légèrement plus grands pour améliorer leur ergonomie. La console conserve son design hybride, permettant une utilisation portable ou dockée selon les préférences des joueurs.

Les joueurs devraient profiter de jeux et contenus jusqu'à 120 images par seconde en HDMI 2.1. En outre, la Switch 2 devrait également profiter d'un système avancé de refroidissement pour réduire la surchauffe lors des longues sessions de jeu.

Rétrocompatibilité et stockage améliorés

Nintendo mise sur la rétrocompatibilité pour séduire ses fans fidèles. Les jeux physiques et numériques de la première génération seront compatibles avec la Switch 2. En termes de stockage, la console propose un espace interne de 256 Go en UFS 3.1, offrant des vitesses de lecture et d’écriture bien supérieures à celles de la mémoire eMMC utilisée auparavant.

L’ajout du support pour les cartes microSD Express permet d’étendre cette capacité jusqu’à 128 To, tout en garantissant des transferts ultra-rapides.

Le lineup de sortie de la Switch 2 reste à définir, mais les joueurs peuvent s'attendre à quelques jolies surprises d'autant que nombre d'éditeurs ont récemment confirmé leur soutien. Le catalogue de titres devrait donc largement évoluer et proposer des expériences plus matures également. Les limites techniques de la Switch avaient échaudé nombre de développeurs, mais la Switch 2 pourrait permettre de nombreux portages, voir des remasters de certaines petites pépites déjà sorties sur Switch.