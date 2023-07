Razer avait surpris sur le salon du CES de Las Vegas en début d'année en annonçant se lancer, à l'image de Valve, sur le marché de la console portable.

La marque dévoilait ainsi la Edge, une console portable inspirée du SteamDeck et de la Nintendo Switch avec un large écran central entouré par deux contrôleurs de jeu. Mais la machine n'avait jusqu'ici été commercialisée qu'aux USA au tarif de 399,99$ dans sa version WiFi.

Razer Edge : la console dans le Cloud arrive en France

Rappelons que la machine se présente davantage comme une tablette orientée gaming (avec un SoC Snapdragon G3X Gen1 et 6 Go de RAM) et dotée d'un contrôleur Razer Kishi V2 légèrement modifié. On y trouve donc Android et une mise en avant des plateformes de streaming et Cloud Gaming. L'écran de 6,8 pouces revendique une définition de 2400x1080 pixels en 144 Hz, et le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh de capacité.

Pour le moment, il semble que la version 5G ne soit pas encore prévue pour notre marché et qu'il faudra se contenter du lancement de la version WiFi, repérée à 499,99€ sur le site d'Amazon.

Un tarif qui pourrait se montrer dissuasif pour une console qui restera dans le Cloud Gaming... Reste à savoir quand la console sera officiellement lancée dans l'hexagone.