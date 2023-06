Aujourd'hui, Gshopper, une boutique chinoise ayant des entrepôts en Europe, nous propose trois consoles de jeu rétrogaming. Nous allons vous faire part de leurs caractéristiques.

Commençons avec la console portable ANBERNIC RG35XX. Cet outil de divertissement est doté d'un écran tactile de 3,5" IPS. Il est basé sous Linux et fonctionne grâce à un processeur ARM Cortex-A9 épaulé par 256 Mo de mémoire vive. D'origine, la machine est dotée de 64 Go d'espace de stockage, extensible via une carte micro-SD jusqu'à 512 Go. Vous pourrez jouer durant 5 heures avec sa batterie de 2600 mAh.

Cette console portable ANBERNIC RG35XX est vendue 40,81 € au lieu de 53 € avec le code gpdeal0505 sur le site de Gshopper. La livraison est gratuite.





Continuons avec la console portable MIYOO Mini Plus. Cette console est dotée d'un écran de 3,5" IPS à une définition de 640 x 480 px. Elle intègre un système de vibration, comme dans une manette classique. Cette machine vous octroie 7 heures de jeu, se connecte en WiFi et exploite Linux pour fonctionner.

Cette console portable MIYOO Mini Plus est vendue 48,15 € au lieu de 65,78 € avec le code gshoppermiyoo chez Gshopper. La livraison est gratuite.





Enchainons avec la console portable GameSir X2 Pro-Xbox. Cette console est compatible avec une multitude d'appareils. Elle intègre un système d'exploitation Android et accepte une grande quantité de jeux, notamment de la part du Xbox Game Pass. La machine se recharge avec un câble en USB-C et ne pèse que 179 grammes.

Cette console portable GameSir X2 Pro-Xbox est proposée à 49,16 € au lieu de 92,76 € avec le code gshoppergamesir sur le site officiel Gshopper. La livraison est gratuite.





